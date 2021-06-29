القابضة للمياه تطلق مسابقة "كل نقطة بتفرق" لترشيد الاستهلاك

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مسابقة الرسم "كل نقطة بتفرق" لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها من خلال أفضل رسم أو تصميم بوستر يهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وتبنى حلول وافكار مبتكرة لتجنب الاسراف أو الاهدار فيها.
شروط المسابقة:
وأوضحت الشركة أن المسابقة تستهدف الفئة العمرية من سن 8 سنوات الى 13 سنة (مواليد 2008 - 2013)، على أن يكون المتسابق أو ولي أمره من متابعي صفحة الفيسبوك "كل نقطة بتفرق www.facebook.com/kolno2tabtfre2/
، مع قيام المتسابق بالرسم أو التصميم بنفسه دون التقليد المباشر لفكرة محددة، وإضافة توقيع صاحب الرسمة.
وتابعت أنه عقب اختيار ونشر أفضل اللوحات والتصميمات للمتسابقين المؤهلين للمرحلة الثانية، سيتم الاستفتاء على افضل رسمة أو تصميم على صفحة كل نقطة بتفرق.
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