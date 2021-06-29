البورصة إجازة رسمية الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية

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صورة الخبر: البورصة إجازة رسمية الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية
البورصة إجازة رسمية الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية

قررت إدارة البورصة المصرية ، أن يكون يوم الخميس الموافق 12-8-2021 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 15-8-2021.

وأعلن البنك المركزى المصرى ، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ ، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس، الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

المصدر: جريده المصدر

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