

حظك اليوم برج السرطان .. حظك اليوم برج السرطان ..

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج السرطان ليوم 9 أغسطس 2021، بحسب خبراء الأبراج.



وبرج السرطان ينضم إليه مواليد الفترة من 22 يونيو، إلى 22 يوليو، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليوم:



على الصعيد المهنى

قد يعجبك أيضا...

كن حذرا وحاول التعامل بهدوء في حل المشكلات التي تقابل الفريق الذي أنت جزء منه، وحاول أن تكون متعاونا وكريمًا بمعلوماتك.على الصعيد العاطفىهناك شعرة رفيعة بين التغافل والغفلة، من الجيد أن تكون مدركًا وملمًا بكل عيوب الشريك ولكن تتغافل عنها وبين أن تنكر وجود هذه العيوب من الأساس وتخدع نفسك.و«السرطان» من الأبراج المائية، ويعتبر كذلك من الأبراج العاطفية التي تعشق الحياة الأسرية، ويعد مواليد أبراج "الثور، السرطان، العقرب»، من المتوافقين مع برج السرطان، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «برج الجوزاء، وبرج الدلو، وبرج القوس».ويتميز برج «السرطان» بإخلاصه وتضحيته من أجل إسعاد الآخرين، كما يتسم أبناؤه بالعدالة والاجتهاد، فدائما ما تجده يقف بجانب الحق، مواليد برج السرطان يفضلون الانعزال، ويتصف برج السرطان بالكرم الشديد، ويتميز بالذكاء الذي يساعده على التميز بين معادن الأشخاص.أما عيوب برج «السرطان»، فتتمثل في أنه من الأبراج التشاؤمية فهو يفضل أن يضع خطط تشاؤميه بديلة للأمور حتى لا ينصدم بالواقع، ويتحول برج «السرطان» لشخص انتقامي في حالة المساس بعائلته أو بمشاعره أو بعواطفه، وأخيرًا يعتبر برج السرطان من الأبراج المزاجية للغاية.وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج السرطان فهي محاولة التخلص من النظرة التشاؤمية للأمور، وحاول أن تتسم بالجرأة بعض الشيء.