

برج الميزان اليوم.. برج الميزان اليوم..

يحرص الكثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج الميزان ليوم 9 أغسطس 2021، بحسب خبراء الابراج.

وينضم إلى برج الميزان مواليد الفترة (من 23/9 إلى 22/10)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليوم:

على الصعيد المهنى

لا تهدر أى فرصة تساعدك على التقدم فى العمل، واستغل جميع أدواتك المتاحة لتحقق ما تحلم به من إنجازات فى مجالك، واحذر إهدار وقتك فيما لا يفيد.

على الصعيد العاطفى

لا تراقب الحبيب، وحاول أن تتشجع وتتحدث معه عن حقيقة مشاعرك تجاهه، حتى تعلم ما يشعر به هو الآخر تجاهك لتتخذ قرار إما بالارتباط به أو نسيان الأمر.

والميزان من الأبراج الهوائية، ويعتبر كذلك من الأبراج المتفائلة والرومانسية جدا، ويعد مواليد أبراج «برج الحمل، وبرج الأسد، وبرج القوس»، من المتوافقين مع برج الميزان، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «برج الحوت، و برج العذراء و برج السرطان».

ويتميز برج الميزان بالدبلوماسية الكبيرة، وهم خبراء في الكلام واللباقة، كما يتسم أبناؤه بالعدالة، فهو لا يعرف الظلم، كما أنه من الأبراج الاجتماعية من الدرجة الأولى، فهو لا يحب الوحدة، ويتصف برج الميزان كذلك بأنه من الشخصيات المثالية والمنظمة، ويتميز بالذكاء الشديد وحب الخيال.

أما عيوب برج الميزان فتتمثل في أنه من الأبراج المترددة التي لا تقوى على أخذ القرارات الحاسمة، ولا يحب المواجهة فيقوموا بحل مشاكلهم بالهروب من الواقع، ويحبون أنفسهم كثيرا، ولديهم نظرة تشاؤمية للحياة، ولا يستطيع تحمل المسئولية، ويشعر مواليده بالغيرة الشديدة تجاه الآخرين، فعادة ما تجد الميزان يجلس مع أشخاص أقل منه جاذبية.

وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الميزان فهي محاولة التخلص من التردد والخوف، والتعبير عن شخصيته بشكل جريء، ومحاولة الدفاع عن حبه وطموحه.