أفادت وسائل إعلام أسترالية أن جنديًا أستراليًا أصيب بجروح خطيرة في الرأس والصدر بعد أن هاجمه تمساح في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، كما أصيب زميله الذي جاء لإنقاذه في أقصى شمال كوينزلاند.
وقالت وسائل إعلام أسترالية إن الجنديين كانا يسبحان بالقرب من قرية صيد ساحلية في شبه جزيرة كيب يورك، على بعد 800 كيلومتر (497 ميلا) شمال كيرنز، عندما هوجما. وقالت خدمة Royal Flying Doctor Service على تويتر إنها نقلت الرجال جواً إلى مستشفى في كيرنز، وذكرت وسائل الإعلام أن كلاهما في حالة مستقرة.
ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن عمدة مجلس مقاطعة لوكهارت للسكان الأصليين واين بوتشر قوله "كان اثنان من الرجال يسبحان في المياه التي تنتشر فيها التماسيح. وتعرض أحدهما للهجوم والآخر حاول المساعدة، فأصيب هو الآخر ولكن بجروح طفيفة".
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التعليقات على تمساح يصيب جنديان استراليان خرجا للسباحة قرب قرية صيد بشبه جزيرة كيب يورك
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