

تمساح يصيب جنديان استراليان خرجا للسباحة قرب قرية صيد بشبه جزيرة كيب يورك تمساح يصيب جنديان استراليان خرجا للسباحة قرب قرية صيد بشبه جزيرة كيب يورك

أفادت وسائل إعلام أسترالية أن جنديًا أستراليًا أصيب بجروح خطيرة في الرأس والصدر بعد أن هاجمه تمساح في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، كما أصيب زميله الذي جاء لإنقاذه في أقصى شمال كوينزلاند.



وقالت وسائل إعلام أسترالية إن الجنديين كانا يسبحان بالقرب من قرية صيد ساحلية في شبه جزيرة كيب يورك، على بعد 800 كيلومتر (497 ميلا) شمال كيرنز، عندما هوجما. وقالت خدمة Royal Flying Doctor Service على تويتر إنها نقلت الرجال جواً إلى مستشفى في كيرنز، وذكرت وسائل الإعلام أن كلاهما في حالة مستقرة.



ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن عمدة مجلس مقاطعة لوكهارت للسكان الأصليين واين بوتشر قوله "كان اثنان من الرجال يسبحان في المياه التي تنتشر فيها التماسيح. وتعرض أحدهما للهجوم والآخر حاول المساعدة، فأصيب هو الآخر ولكن بجروح طفيفة".

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وذكرت تقارير إعلامية أن الجندي الذي جاء لمساعدة زميله أصيب في ذراعه ومناطق أخرى. ولم يتضح على الفور ما حدث للتمساح.وقالت وزارة الدفاع الاسترالية لشبكة ABC إن الرجلين من أفراد الجيش أصيبا في هجوم تمساح، لكنها لم تذكر ما إذا كانا في الخدمة عندما وقع الهجوم، فيما ستواصل وزارة البيئة في كوينزلاند التحقيق في الحادث، مع فريق من ضباط الحياة البرية من المقرر أن يصلوا إلى المنطقة النائية في وقت لاحق.ووفقًا لبيانات حكومة الإقليم الشمالي، الولاية التي بها أكبر عدد من التماسيح في أستراليا، هناك ما بين 100 الف و200 ألف تمساح في المياه المالحة، موطنها شمال أستراليا، تعيش في المناطق البرية في البلاد.