تمساح يصيب جنديان استراليان خرجا للسباحة قرب قرية صيد بشبه جزيرة كيب يورك

آخر الأخباراخبار منوعة › تمساح يصيب جنديان استراليان خرجا للسباحة قرب قرية صيد بشبه جزيرة كيب يورك

صورة الخبر: تمساح يصيب جنديان استراليان خرجا للسباحة قرب قرية صيد بشبه جزيرة كيب يورك
تمساح يصيب جنديان استراليان خرجا للسباحة قرب قرية صيد بشبه جزيرة كيب يورك

أفادت وسائل إعلام أسترالية أن جنديًا أستراليًا أصيب بجروح خطيرة في الرأس والصدر بعد أن هاجمه تمساح في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، كما أصيب زميله الذي جاء لإنقاذه في أقصى شمال كوينزلاند.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن الجنديين كانا يسبحان بالقرب من قرية صيد ساحلية في شبه جزيرة كيب يورك، على بعد 800 كيلومتر (497 ميلا) شمال كيرنز، عندما هوجما. وقالت خدمة Royal Flying Doctor Service على تويتر إنها نقلت الرجال جواً إلى مستشفى في كيرنز، وذكرت وسائل الإعلام أن كلاهما في حالة مستقرة.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن عمدة مجلس مقاطعة لوكهارت للسكان الأصليين واين بوتشر قوله "كان اثنان من الرجال يسبحان في المياه التي تنتشر فيها التماسيح. وتعرض أحدهما للهجوم والآخر حاول المساعدة، فأصيب هو الآخر ولكن بجروح طفيفة".

وذكرت تقارير إعلامية أن الجندي الذي جاء لمساعدة زميله أصيب في ذراعه ومناطق أخرى. ولم يتضح على الفور ما حدث للتمساح.

وقالت وزارة الدفاع الاسترالية لشبكة ABC إن الرجلين من أفراد الجيش أصيبا في هجوم تمساح، لكنها لم تذكر ما إذا كانا في الخدمة عندما وقع الهجوم، فيما ستواصل وزارة البيئة في كوينزلاند التحقيق في الحادث، مع فريق من ضباط الحياة البرية من المقرر أن يصلوا إلى المنطقة النائية في وقت لاحق.

ووفقًا لبيانات حكومة الإقليم الشمالي، الولاية التي بها أكبر عدد من التماسيح في أستراليا، هناك ما بين 100 الف و200 ألف تمساح في المياه المالحة، موطنها شمال أستراليا، تعيش في المناطق البرية في البلاد.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تمساح يصيب جنديان استراليان خرجا للسباحة قرب قرية صيد بشبه جزيرة كيب يورك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49696

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager