

أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود

الدجاج الأسود اﻷندونيسي هو أغرب وأغلي وأندر أنواع الدجاج في العالم ويطلق عليه عدة أسماء منها دجاج أيام سيماني أو دجاج لامبورغيني وموطنه اﻷصلي أندونيسيا وهو شهي الطعم جدا وقيمتة المادية عالية وثمنه باهظ نظرا لفوائدة الكثيرة، حيث يعتبر علاج صينيقديم .







وفي القاهرة، وتحديدا في منطقة المرج شرق العاصمة، قام أحد المواطنين المصريين ويدعي أحمد أنور بتربية هذا النوع من الدجاج الذييُطلق عليه "أم سيماني"، الذي يتميز بلونه الأسود في كل شيء عدا دمائه، وتعتبر القيمة الغذائية للدجاجة الواحدة تعادل قيمة 100 دجاجةبيضاء وهو ما يجعل ثمنها أغلي ثمن دجاج في العالم، حسب موقع العربية نت.

حيث قال أنور إن هذا النوع من الدجاج ظهر لأول مرة في إندونيسيا ودخل أوروبا في العام 1998، ويصل سعرها خارج مصر إلى نحو2000 دولار، نظرا لقيمتها الغنية بالفيتامينات، واحتوائها على نسبة عالية من الحديد، بينما يبلغ سعرها في مصر نحو 3 آلاف جنيه،ويعتبرونها في إندونيسيا رمزا للقوة والثراء، إذ تعمل العائلات الإندونيسية على ذبحها في مناسبات الولادة حتى يحصل المولود الجديد فياعتقادهم على القوة والثروة.وأضاف أنور أن هذا النوع من الدجاج يحصل على لونه من مادة وراثية تشجع على تكاثر الخلايا الصبغية السوداء، ولون بيضه بني فاتحوقيمته الغذائية عالية جدا، مضيفا أن القيمة الغذائية للدجاجة الواحدة تعادل قيمة 100 دجاجة بيضاء، وهو ما يجعله غالي السعر والطعام المفضل للكثير من الأغنياء غالبية الصينيين الذين يعتبرونة بمثابة علاج لهم.وأضاف أنور أيضا أنه استقدم البيض من إندونيسيا وتم تفريخه في مصر، ويسعى حاليا لاستنباط سلالات جديدة منها خاصة بعد إقبالالبعض عليها، مؤكدا أن الفوائد الغذائية لها لا تعد ولاتحصى، ولذا فهي مطلوبة لدى الكثيرين، فضلا عن أنها تتناول نفس طعام الدجاج العادي ولا تكلف المربين كثيرا من الأموال بينما تجلب لهم أرباحا كبيرة.وقال إن سعر الكتكوت للدجاجة البيضاء يبلغ 3 جنيهات، بينما يبلغ سعر الكتكوت من الدجاجة اللمبورغيني نحو 300 جنيه، مشيرا إلى أنلديه 6 دجاجات منها، وتبيض الواحدة منها 100 بيضة في العام، فسيحقق ذلك ربحا له قيمته 600 ألف جنيه.وكشف أن العديد من المطاعم الكبري بدأت في التفاوض معه لتقديم البيض لها وسلالات من الدجاج لتربيتها وتقديمها لعملائهم، وهو ما زادمن الطلب عليها، وجعلها بحق من المشروعات المحققة لأرباح هائلة وبأقل الإمكانيات.



