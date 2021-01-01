طريقة سهلة ولذيذ لعمل تارت المهلبية بالمكسرات



تارت المهلبية بالمكسرات تارت المهلبية بالمكسرات

تارت المهلبية بالمكسرات من أطباق الحلويات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، و يتميز تارت الملهبية بالمكسرات بأنه يتناسب مع الجو و الطقس الحار.



قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل تارت المهلبية بالمكسرات في المنزل..





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مقادير تارت المهلبية بالمكسراتالقاعدة:كوب و نصف بسكويت مطحوننصف كوب زبدة مذابةنصف ملعقة صغيرة قرفةملعقة و نصف صغيرة هيل مطحونخليط المهلبية:6 كوب حليبكوب و ربع نشاكوب و ربع سكر2 ملعقة كبيرة ماء الزهرللتزيين :.. .. تشكيلة من المكسراتللتقديم :قطرطريقة تحضير تارت المهلبية بالمكسرات- ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.-أحضري قالب تشيز كيك ذو قاعدة متحركة. إدهني القالب بقليل من الزبدة.- القاعدة: في طبق عميق ضعي البسكويت، الزبدة، القرفة والهيل. بأطراف أصابعك قلبي المواد ليتشرب البسكويت الزبدة ويصبح كفتات الخبز. ضعي خليط البسكويت في القالب واضغطي بخفة لتساوي السطح وتتكون قاعدة متماسكة.- ضعي القالب في الفرن لمدة ١٠ دقائق. دعي قاعدة البسكويت في القالب لتبرد تماما.- خليط المهلبية: في قدر متوسط الحجم سميك القاعدة ضعي الحليب، النشا، السكر وماء الزهر. باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي الحليب إلى أن يذوب النشا. ضعي القدر على نار متوسطة وباستعمال ملعقة خشبية قلبي الحليب إلى أن يغلي ويسمك قوامه وتتكون المهلبية.- أسكبي المهلبية في القالب فوق قاعدة البسكويت. ضعي القالب في البراد لعدة ساعات إو طوال الليل.- للتقديم: أخرجي تارت المهلبية من القالب وضعي في طبق للتقديم. زيني بالمكسرات وقدمي مع القطر حسب الرغبة.