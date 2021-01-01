

كيفية ترطيب بشرة الأطفال الجافة كيفية ترطيب بشرة الأطفال الجافة

تعد وصفات ترطيب بشرة الأطفال الجافة من أبرز الحيل التي تلجأ لها النساء واعتمدت عليها الأمهات والجدات في الماضي وكانت تنجح في علاج جفاف بشرة الأطفال وحديثي الولادة.



ووصفات ترطيب بشرة الأطفال الجافة عديدة لكن يجب اختيار الأنواع التى تطبق على بشرة الأطفال بعناية شديدة لتحقيق النتائج المطلوبة.



كما أن استخدام وصفات ترطيب بشرة الأطفال الجافة يجب ألا يتم بطريقة عشوائية حتى نتجنب تعرض الطفل للمضاعفات والآثار السلبية التى يمكن أن تحدث.

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ويجب على الأمهات زيارة الطبيب قبل استخدام وصفات ترطيب بشرة الأطفال الجافة لمعرفة حالة جسم الصغير لأنه قد يكون مصابا بأحد المشكلات الصحية التى تمنع استخدام بعض المواد الطبيعية المرطبة وأبرزها الحساسية.نعرض لكم أهم وصفات ترطيب بشرة الأطفال الجافة والكريمات المناسبة لعلاج هذه المشكلة عند الصغار بدون مستحضرات صناعية.يشبه كورونا ويصيب الأعضاء التناسلية..كيف نتعامل مع فيروس الهربس الذي يصيب الأطفال؟وصفات لبشرة الأطفال الجافةتبحث كثير من النساء عن وصفات لبشرة الأطفال الجافة للتمكن من علاجها بشكل طبيعي وآمن دون تعرض البشرة لأى آثار جانبية .ونعرض لكم مجموعة من أبرز وصفات ترطيب بشرة الأطفال الجافة :زيت جوز الهنديمكن استخدام زيت جوز الهند لعلاج البشرة الجافة بطريقتين الأولى وضعه على الجسم مباشرة بعد الاستحمام أو وضع كمية وفيرة منه قبل الاستحمام بساعة واغسليه بالماء حيث يحتفظ بالرطوبة ويجعل البشرة ناعمة ونضرة .زيت عباد الشمسالزيت هو أفضل علاج منزلي للبشرة الجافة خاصة زيت عباد الشمس المعصور على البارد النقي لأنه يعمل العجائب للبشرة الجافةوطريقة الاستخدام هى إضافة ملعقة مليئة بزيت عباد الشمس إلى الماء وتأكد من أن الماء فاتر ويشعر الماء الساخن بشعور جيد على الجلد خلال فصل الشتاء ولكنه يجفف الجلد.لا تستخدمي أي نوع من أنواع الصابون المعطر على بشرة الطفل لأنها تحتوي على مواد كيميائية تجعل الجلد الجاف أسوأ.زيت اللوزغني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تغذي البشرة ولكن يجب أن تتأكدي من أن زيت اللوز الذي تستخدمينه نقي وخام حيث أن المعطر يحتوي على مكونات مضافة يمكن أن تسبب عدم الراحة.خلطات طبيعية لبشرة الأطفال الجافةتبحث كثير من الأمهات عن خلطات طبيعية لبشرة الأطفال الجافة يمكن عملها فى المنزل لمساعدة الصغار في التعافي سريعا دون استخدام اى ادوية أو كريمات طبيعية حيث تفضل الأمهات دائما استخدام المواد الطبيعية لعلاج مشاكل الأطفال لأنها فى أغلب الحالات لا تسبب أى أضرار أو مضاعفات جانبية خاصة إذا تم استخدامها بشكل صحيح.الشوفانالشوفان له خاصية مضادة للالتهابات وهو مفيد للبشرة الحساسة ويعمل كمنظف حيث يزيل الخلايا الميتة من الجلد.وإليك طريقة استخدام الشوفان كعلاج للبشرة الجافة ثم قومي بطحنه إلى مسحوق ناعم وأضيفي 2 ملعقة صغيرة على المسحوق في دلو ويمكن إضافة ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند للحصول على تأثير إضافي، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي الطفل بهذا الماء فسيجعل البشرة نضرة وناعمة.غسول منزلييمكنك صنع غسول منزلي لترطيب بشرة الأطفال بطريقة سهلة جدا حيث يتم مزج العسل وزيت الزيتون والصبار مزيجًا رائعًا للحصول على بشرة رطبة. إذا كنت ترغب في شراء غسول جيد من المواد الكيميائية والبارابين لطفلك لأنه سيكون أكثر فائدة من المواد الكيميائية.زبدة الشيازبدة الشيا الخام لها رائحة لذيذة ومرطبة للغاية والجانب السلبي الوحيد هو أنه مرطب ولزج جدا لدرجة أنه لا يمكن استخدامها كما هي، ويمكنك مزج زبدة الشيا مع بعض الصبار ويصبح مرهمًا رائعًا لزبدة الجسم كما يقلل الصبار من الالتصاق بشكل كبير ويجعل زبدة الشيا يتغير لونها من الأصفر إلى الأبيض.ترطيب البشرة الجافة للأطفال بزيت الزيتونترغب الكثير من الأمهات في معرفة كيفية ترطيب البشرة الجافة للأطفال بزيت الزيتون حيث يعد من أشهر المواد الطبيعية المعروفة بفوائدها العديدة للبشرة والجسم ومن بينها الترطيب وعلاج الالتهابات والاحمرار.ويعد زيت الزيتون البكر الخام مادة جيدة للبشرة وعلاج الجفاف كل ما عليكي فعله هو أن تأخذي كفًا مليئًا بزيت الزيتون وافركيه برفق على جسم الطفل بعد الاستحمام وذلك لحبس الرطوبة في الجسم والحفاظ عليها.علاج قمل الشعر للأطفال.. وصفات منزليةأعراض إصابة الأطفال بالحمي الوردية وطرق الوقاية منها.. فيديوكريمات ترطيب البشرة الجافةتلجأ بعض النساء لاستخدام كريمات ترطيب البشرة الجافة عند معاناة الأطفال من الجفاف .. ولكن ما هى الأنواع المناسبة لبشرة الصغار؟نعرض لكم أبرز كريمات ترطيب البشرة الجافة التى يمكن استخدامها لترطيب جلد الأطفال .كريم فيتامين ب 12أثبتت بعض الأبحاث العلمية أن الكريمات التي تحتوي على فيتامين ب 12 يمكن أن تكون فعالة حقًا في السيطرة على البشرة الجافة وأعراض الأكزيما وبالرغم من أن التجارب السريرية كانت على نطاق صغير ولكن النتائج تبدو واعدة ولم يثبت علميا وجود أى اضرار ناتجة عن استخدام كريم فيتامين ب 12.كريم آذريونيعتقد أن كريم آذريون يفيد في علاج الأكزيما عن طريق تقليل الالتهاب والقضاء على البكتيريا ومساعدة الجلد على الشفاء وفي حين أن فعالية استخدام آذريون كعلاج طبيعي لأكزيما الأطفال لم يتم إثباتها علميًا.فقد أشارت الأبحاث إلى أنه يمكن أن يقلل الالتهاب ويشجع على الشفاء وقد ثبت أيضًا فعاليته في علاج الأكزيما الناتجة عن العلاج الإشعاعي، وكانت تستخدمه الأمهات قديما في علاج الجروح عند الأطفال ، ولكن قبل أن تشتري أحد أنواع كريم آذريون تأكد من اختيار نوع بدون أي مواد كيميائية ضارة حيث يمكن أن تهيج البشرة الحساسة.مرطب منزلي للبشرة الجافةويمكنك صنع مرطب منزلي للبشرة الجافة عند الأطفال مثل الأنواع الجاهزة والمستحضرات الصناعية وذلك باستخدام مكونات بسيطة وطريقة سهلة جدا، وهي:مكونات المرطب المنزلي:1/4 كوب مسحوق الشوفان3/4 كوب زيت جوز الهند1 ملعقة كبيرة زيت زيتونطريقة مرطب منزلي الصنع للبشرة الجافة للأطفال :سخني زيت جوز الهند على نار هادئة ثم ضيفي مسحوق الشوفان إلى زيت جوز الهند وقلبي باستمرار مع إضافة مسحوق الشوفان ببطء.احرصي على أن يذوب مسحوق الشوفان تمامًا في زيت جوز الهند واحرصي على عدم زيادة النار وإلا ستجدى المكونات احترقتاضيفي زيت الزيتون على الخليط السابق ويقلب لمدة ثانية على نار هادئة حتى يتمزج الخليط تمام ثم ارفعيه من على النار.ضعي المرطب في وعاء تخزين جيد يمكنك استخدام برطمان زجاجي صغير محكم الغلق وقوميبتخزينه في مكان بارد.المصادر