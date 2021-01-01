طريقة سهلة لعمل صينية الدجاج بالبصل



صينية الدجاج بالبصل صينية الدجاج بالبصل

صينية الدجاج بالبصل من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها في المنزل لأفراد أسرتك وضيوفك بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.







قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل صينية الدجاج بالبصل في المنزل.

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مقادير صينية الدجاج بالبصل2 دجاج مقطع6 حبة كبيرة بصل جوانح10 فص ثوم شرائح4 حبة كبيرة بطاطس شرائح4 حبة كبيرة ليمون شرائح1 كوب زيت زيتون1 ملعقة كبيرة ملحنصف ملعقة صغيرة فلفل أسودملعقة كبيرة سماقملعقة كبيرة كزبرة1 ملعقة كبيرة بابريكا1 ملعقة كبيرة زعتر بالسمسمللتزيين:صنوبرطريقة تحضير صينية الدجاج بالبصل-سخني الفرن ١٨٠ ، احضري طبق فرن كبير الحجم-في طبق واسع ضعي الدجاج، البصل، الثوم، البطاطس، الليمون، الزيت، الملح، السماق، البابريكا، الزعتر وقلبي المكونات مع بعضها لبضع دقائق لكي يذبل البصل تماما-ضعي البطاطس في طبق الفرن-رتبي فوقها الدجاج والبصل-ضعي نصف كوب من الماء، غطي الطبق.-ضعيه في الفرن لمدة ساعة ، أبعدي الغطاء لبضع دقائق ليتحمر الدجاج-انثري الصنوبر وقدميها