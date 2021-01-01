طريقة سهلة لعمل صينية الدجاج بالبصل

صينية الدجاج بالبصل
صينية الدجاج بالبصل من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها في المنزل لأفراد أسرتك وضيوفك بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل صينية الدجاج بالبصل في المنزل.
مقادير صينية الدجاج بالبصل
2 دجاج مقطع
6 حبة كبيرة بصل جوانح
10 فص ثوم شرائح
4 حبة كبيرة بطاطس شرائح
4 حبة كبيرة ليمون شرائح
1 كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة سماق
ملعقة كبيرة كزبرة
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة زعتر بالسمسم
للتزيين:
صنوبر
طريقة تحضير صينية الدجاج بالبصل
-سخني الفرن ١٨٠ ، احضري طبق فرن كبير الحجم
-في طبق واسع ضعي الدجاج، البصل، الثوم، البطاطس، الليمون، الزيت، الملح، السماق، البابريكا، الزعتر وقلبي المكونات مع بعضها لبضع دقائق لكي يذبل البصل تماما
-ضعي البطاطس في طبق الفرن
-رتبي فوقها الدجاج والبصل
-ضعي نصف كوب من الماء، غطي الطبق.
-ضعيه في الفرن لمدة ساعة ، أبعدي الغطاء لبضع دقائق ليتحمر الدجاج
-انثري الصنوبر وقدميها
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