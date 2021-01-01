ديكور منزلك .. نصائح لتجديد بإحترافية



ديكور منزلك ديكور منزلك



إذا كنت تحاول تغيير في شكل منزلك وتبحث عن ديكور جديد، ولكن المساحة تقيدك بعض الشيء، فمن الأهمية بمكان التخطيط للعملية برمتها بشكل فعال، بعض النصائح المؤيدة، يمكن التعامل مع العملية بسهولة وتجديد منزلك بشكل سليم







إذا كنت تبحث عن بعض المساعدة لديكور منزلك، قم بعمل رسم بياني للمساحة وأخذ قياسات دقيقة إذا لزم الأمر ، قم بالقياس مرتين للأبعاد الدقيقة للمنطقة المتاحة قم بجرد ليس فقط العناصر الموجودة في الغرفة ، ولكن أيضًا جرد القطع التي تريد إضافتها.

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قم بعمل تخطيطاصنع مخططًا للقياس واللعب باستخدام التباديل والتركيبات المختلفة للأثاث الذي تريد وضعه. أثناء تحديد تصميم الأثاث ، ضع في اعتبارك أنه يجب أن يكون هناك سهولة في الحركة والتدفق.نصائح ديكور بسيطة لمنح منزلك مظهرًا حيويًامنظمة تحكم العالم أم قطعة ديكور؟.. إليك قصة مجموعة السبع G7 وكيف بدأتلوحات جديدةتعد لوحات Mood هي نقطة الانطلاق المثالية لأي مشروع تصميم، المفاهيم المرئية هي مصدر إلهام وتجعلك تشعر بالقوة، لذلك ، قم بإنشاء لوحة مزاجية تسمح لك بجمع الأفكار ومخططات الألوان والأنسجة والمواد وتصميم مفهوم تصميم متماسكتصورإذا كان ذلك ممكنًا ، اعمل على منظور منظور لإدراك مساحتك بشكل أفضل من خلال العرض ثلاثي الأبعاد للمساحة ، ستتمكن من رؤية المساحة بأكملها، هذا يساعد في تحديد المظهر النهائي.اختيار الموادبمجرد أن يتم وضع التصميم والأبعاد الثلاثية في مكانها الصحيح ، حدد المواد واشتريها قبل البدء في أي تنفيذ في الموقع.ابدأ من الألف إلى الياءبالنسبة لأي غرفة ، يُنصح بالبدء من الألف إلى الياء ، أي تحديد تغطية الأرضية أولاً فكر في الانتهاء من الأرضية أولاً ؛ سيحدد هذا كيفية وضع القطع الأخرىفي تلك المساحة.تصميم الإضاءةللإضاءة تأثير كبير على الجماليات والوظائف والعواطف والرفاهية ولا يمكن تجاهلها قم بجرد الإضاءة الموجودة وكمية الضوء الطبيعي التي تتلقاها الغرفة، قم بإنشاء نوافذ أكبر إذا لزم الأمر ، للسماح بمرشح أكبر قدر من الضوء الطبيعي، يجب على المرء أيضًا التحقق مما إذا كانت هناك نقاط توصيل ونقاط إضاءة كافية، فيجب إضافة نقاط جديدة ، ويجب التخطيط لها مسبقًا.إعادة التدوير وإعادة التدويرعندما تقوم بتجديد مساحتك، ضع في اعتبارك البيئة ومعرفة ما إذا كان يمكن إعادة تدوير أي قطع أثاث موجودة أو إعادة تدويرها من خلال تغيير التشطيب والحجم والأسلوب لقطعة موجودة ، ستكون جيدة كأنها جديدة!الانتهاء من الجدارتتوفر مجموعة من تشطيبات الجدران هذه الأيام ، مثل الدهانات والمظهر الخرساني والبلاط وما إلى ذلك ، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً في معظمها في حالة قصر الوقت وترغب في تحقيق نتائج أسرع ، يمكنك استخدام ورق الحائط.التخطيط والبقاء على المسار الصحيحيمكن أن تكون عمليات التجديد والتجديد مملة وطويلة. إذا تم التخطيط بشكل منهجي مع فرق ومقاولين مختلفين ، يمكنك تجنب التأخير والبقاء ضمن شريحة الميزانية.