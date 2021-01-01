جرثومة المعدة .. كل ما تريد معرفته عنها

آخر الأخبارالصحة والجمال › جرثومة المعدة .. كل ما تريد معرفته عنها

صورة الخبر: جرثومة المعدة
جرثومة المعدة


تحدث عدوى جرثومة المعدة أو جرثومة الملوية البوابية عندما تصيب بكتيريا الملوية البوابية معدتك، ويحدث هذا عادة أثناء الطفولة، ولكن يمكن أن تصيب جرثومة المعدة كبار السن.



وقد تكون عدوى الملوية البوابية التي تصيب جرثومة المعدة سببًا شائعًا للقرحة الهضمية ، وقد تكون موجودة في أكثر من نصف الأشخاص في العالم.



احترسي من أسباب جرثومة المعدة.. الأعراض والعلاج وأفضل الأطعمة التي تخلصك منها


ولا يدرك معظم الناس أنهم مصابون بعدوى الملوية البوابية ، لأنهم لا يمرضون أبدًا، لذلك إذا ظهرت عليك علامات وأعراض القرحة الهضمية فأنت مصاب بجرثومة المعدة.

لن تظهر على معظم المصابين بعدوى الملوية البوابية أي علامات أو أعراض، ولكن يمكن أن تظهر بعض الأعراض لعدوى جرثومة المعدة
عندما تظهر العلامات أو الأعراض مع عدوى الملوية البوابية ، فقد تشمل:

وجع أو ألم حارق في بطنك
ألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة
غثيان
فقدان الشهية
كثرة التجشؤ
الانتفاخ
فقدان الوزن غير المقصود

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جرثومة المعدة .. كل ما تريد معرفته عنها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39555

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager