جرثومة المعدة .. كل ما تريد معرفته عنها



جرثومة المعدة جرثومة المعدة



تحدث عدوى جرثومة المعدة أو جرثومة الملوية البوابية عندما تصيب بكتيريا الملوية البوابية معدتك، ويحدث هذا عادة أثناء الطفولة، ولكن يمكن أن تصيب جرثومة المعدة كبار السن.







وقد تكون عدوى الملوية البوابية التي تصيب جرثومة المعدة سببًا شائعًا للقرحة الهضمية ، وقد تكون موجودة في أكثر من نصف الأشخاص في العالم.

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احترسي من أسباب جرثومة المعدة.. الأعراض والعلاج وأفضل الأطعمة التي تخلصك منهاولا يدرك معظم الناس أنهم مصابون بعدوى الملوية البوابية ، لأنهم لا يمرضون أبدًا، لذلك إذا ظهرت عليك علامات وأعراض القرحة الهضمية فأنت مصاب بجرثومة المعدة.لن تظهر على معظم المصابين بعدوى الملوية البوابية أي علامات أو أعراض، ولكن يمكن أن تظهر بعض الأعراض لعدوى جرثومة المعدةعندما تظهر العلامات أو الأعراض مع عدوى الملوية البوابية ، فقد تشمل:وجع أو ألم حارق في بطنكألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغةغثيانفقدان الشهيةكثرة التجشؤالانتفاخفقدان الوزن غير المقصود