

فوائد صحية غير متوقعة لفاكهة الكيوى فوائد صحية غير متوقعة لفاكهة الكيوى

فوائد صحية غير متوقعة لفاكهة الكيوى ، لصحتك رغم أنها من الفواكه المهملة لدى الكثيرين، وتشمل الفوائد الصحية القوية لفاكهة الكيوي تحسين العناية بالبشرة وصحة القلب والأوعية الدموية، وقد تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الأرق وبعض أنواع السرطان والتنكس البقعي ومرض السكري .







وفي هذه السطور نرصد أبرز فوائد فاكهة الكيوي وفقا لموقع organicfacts:

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1-يقلل من أعراض الربوبسبب احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين C في فاكهة الكيوي ، فمن المعروف أنها تقلل من أعراض الربو.2-يعزز صحة الأمعاءالكيوي غنى بالعناصر الغذائية القيمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي فهو مصدر لذيذ للألياف ، مما يعزز الهضم ويحافظ على صحة الأمعاء.يساعد وجود المعادن الغنية في الكيوي في معادلة الحموضة في المعدة ، وبالتالي تقليل الانزعاج والغثيان الناجمين عن ذلك.منها الوقاية من السرطان.. تعرف على فوائد الكيوىالخيار فاكهة ترفع المناعة3-يقوي المناعةيساهم الكيوي بشكل إيجابي في تنظيم الجهاز المناعي و يساعد في مكافحة الالتهابات بسبب تأثيره المضاد للميكروبات والفطريات.4-تقليل أعراض البرد والإنفلونزاتساعد فاكهة الكيوي أيضًا في تقليل أعراض البرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى. كما أنه يمارس تأثيرات مضادة للالتهابات ويظهر نشاط السيتوكينات المؤيدة للالتهابات.5-محاربة مرض السكرييحتوي الكيوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري.6-يقلل من تخثر الدمفإن استهلاك فاكهة الكيوي يوميًا يساعد في تقليل تجلط الدم ومحاربة اضطرابات القلب مثل تصلب الشرايين .7- يحسن صحة القلبفاكهة الكيوي غنية بالبوليفينول الواقي ، والذي يساعد مع فيتامين ج وفيتامين هـ والبوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تساعد المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الكيوي في خفض مستويات ضغط الدم في الجسم. لذلك فهو يساعد أيضًا في التخفيف من مخاطر بعض الحالات التي يسببها ارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.8-يعزز الرؤيةالكيوى مصدرًا غنيًا للمواد الكيميائية النباتية لوتين وزياكسانثين ، مناسب للعناية و تحمي هذه المكونات المفيدة إلى جانب فيتامين أ العينين من إعتام عدسة العين ، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر ، وغير ذلك من الاضطرابات المدمرة للرؤية