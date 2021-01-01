

الشاى الأبيض الشاى الأبيض

فوائد مذهلة لكوب من الشاى الأبيض لصحتك فهو يساعد على تحسين صحة الفم والجلد ومضادات الأكسدة وخصائص حماية القلب وفقدان الوزن وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا المحتملة ، قد يحمي الشاي الأبيض الجسم أيضًا من البكتيريا المسببة للعدوى المختلفة إليك 5 فوائد مدهشة للشاي الأبيض.



1-قد يساعد في العناية بالبشرة



قد يساعد هذا الشاي أيضًا في الحفاظ على بشرة صحية و يوصى باستخدام هذا الشاي نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة المحتملة ، والتي قد تساعد في الإصلاح والتعافي السريع للبشرة التالفة. قد يكون مفيدًا أيضًا في حماية الجلد من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية.

قد يعجبك أيضا...

2-قد يحسن صحة الفمتشمل الفوائد الصحية للشاي الأبيض تحسين صحة الفم و يُعتقد أن وجود البوليفينول والفلافونويد يساعد في منع نمو البكتيريا المختلفة و قد يكون محتوى الفلوريد الموجود في هذا الشاي فعالًا أيضًا في تقليل مخاطر تسوس الأسنان.3- محاربة السرطانوفقا لدراسة نشرت في أبحاث الوقاية من السرطان ، فإن مستخلص الشاي الأبيض يسرع من موت الخلايا في نوع معين من خلايا سرطان الرئة. تشير الدراسة إلى أن الشاي الأبيض قد يكون له تأثير مضاد للسرطان. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث المكثف لتأكيد هذه الآثار المفيدة.4-السيطرة على مرض السكريتشير إحدى الدراسات البحثية إلى أن تناول الشاي الأبيض قد يوفر الراحة لمرضى السكر من أعراض مثل العطش الشديد ، وانخفاض مستويات الجلوكوز في البلازما ، وزيادة إفراز الأنسولين.5- يحسن من اضطرابات القلب والأوعية الدمويةترتبط مركبات الفلافونويد الموجودة في العديد من المنتجات الغذائية ، بما في ذلك الشاي الأبيض والفواكه والخضروات ، بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من اضطرابات القلب والأوعية الدموية . يُعتقد أن مركبات الفلافونويد تساهم في انخفاض ضغط الدم .6- قد يعمل كعامل مضاد للجراثيمالشاي الأبيض له خصائص مضادة للبكتيريا ، والتي يمكن أن تحمي بشرتنا من البكتيريا والجراثيم الأخرى و قد يساعد استهلاك الشاي الأبيض في حماية أجسامنا من البكتيريا المسببة للعدوى والكائنات الدقيقة الأخرى .7-قد يخفف من نزلات البرديُعتقد أن الشاي الأبيض علاج جيد للعديد من الأمراض الشائعة. يوفر تناول الشاي الأبيض الراحة لأولئك الذين يعانون من الأنفلونزا ونزلات البرد نظرًا لمظهره الفريد من مضادات الأكسدة.فسجية وربما يعزز من قوة جهاز المناعة.