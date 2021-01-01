طريقة عمل الزلابية سهلة وسريعة



طريقة عمل الزلابية طريقة عمل الزلابية

الزلابية من الحلويات المميزة والشهيرة، ويفضل الكثير من الأشخاص إعداد الزلابية في المنزل بطرق سهلة وسريعة مثل المحلات، ولذلك نقدم لكم طريقة مختلفة وبسيطة لعمل الزلابية..



مقادير الزلابية مشكلة

2 كوب دقيق



كوب ماء

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