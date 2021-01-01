طريقة عمل الزلابية سهلة وسريعة

طريقة عمل الزلابية
الزلابية من الحلويات المميزة والشهيرة، ويفضل الكثير من الأشخاص إعداد الزلابية في المنزل بطرق سهلة وسريعة مثل المحلات، ولذلك نقدم لكم طريقة مختلفة وبسيطة لعمل الزلابية..
مقادير الزلابية مشكلة
2 كوب دقيق
كوب ماء
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
ربع كوب زيت زيت للقلي
للتزيين
شربات
كوب شوكولاتة بني مذابة
كوب شوكولاتة بيضاء مذابة
سكر بودرة
طريقة تحضير الزلابية مشكلة
1- يوضع الدقيق في بولة.
2- يضاف الماء تدريجيًا حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.
3- تترك مغطاة حتى تتخمر.
4- تشكل العجينة ملعقة الآيس كريم ثم تقلى في زيت غزير.
5- تزين بالشربات أو السكر البودرة أو الشوكولاتة وتقدم.
وصفة أخرى
مقادير زلابية
3 وربع كوب دقيق
معلقة كبيرة نشا
معلقة كبيرة سكر
2 ملعقة صغيرة خميرة
رشة ملح
ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون
2 كوب زبادي
زيت للقلي
شربات
طريقة تحضير زلابية
1- تمزج الخميرة مع السكر وبعض الماء وتترك قليلا حتى تختمر
2- يضاف جميع المقادير إلى خليط الخميرة ويعجن حتى يصبح مطاطا
3- يترك العجين ليختمر ويقلى في زيت حتى يصبح لونه ذهبيا
4- تسقى الزلابية في الشربات ثم تقدم
وصفة أخرى
مقادير زلابية
العجين
4 كوب دقيق
3 كوب ماء
3 ملعقة صغيرة خميرة
رشة ملح
بشر برتقالة
السيرب
دبس بلح
طريقة تحضير زلابية
1- توضع الخميرة وجزء من الماء الدافئ وبعض الدقيق ويترك حتى يختمر
2- يضاف الدقيق وباقي الماء والملح وبشر البرتقال ويعجن الخليط حتى يصبح مطاطي
3- يترك ليختمر ثم يقلى وتوضع في دبس التمر المخفف بعد القلي مباشرة ثم يقدم.
وصفة أخرى
مقادير زلابية
نصف كيلو دقيق
ربع كوب نشا
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
زيت للقلي
للتقديم
سكر بودرة
قرفة
صوص شوكولاتة أبيض وأسود
جوز هند
الشربات
سكر
ماء ع
صير ليمون
طريقة تحضير زلابية
1- يخلط الدقيق مع النشا والخميرة الفورية مع السكر والملح
2- يضاف إليهم الماء الدافئ والزيت وتقلب جيدا حتى يمتزج الخليط
3- يترك ليخمر ثم يفرغ من الهواء ويترك ليخمر مرة أخرى
4- يوضع في كيس حلواني ويقطع في زيت بارد
5- يقلى حتى يصبح لونه ذهبي
6- يصفى ويترك ليبرد ثم يقلى مرة أخرى في زيت ساخن
7- يقدم بالشربات أو السكر البودرة أو صوص الشوكولاتة أو جوزالهند.
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