الصلوات الفائتة .. كيف تقضي إن كانت كثيرة؟

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا، مضمونه: "كيف أقضى الصلوات الفائتة إن كانت كثيرة؟".







وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الصلوات الفائتة دين لله- تعالى-، ويجب أن يقضى، وعلى الشخص أن يتوب ويستغفر من التقصير فيهاويعزم على قضائها.

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وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: إذا توفى الشخص قبل أن يقضى ما فاته من الفروض فبتوبته ونيته وعزمه وشروعه فى قضائها يكون سبباً فى العفو عنه من الله.وأشار أمين الفتوى إلى أنه من كان عليه صلوات فائتة كثيرة فيمكنه قضاؤها بالصلاة مع كل فرض حاضر، فرض مما فات أو أكثر، حسب استطاعته.هل يجوز صلاة السنة بعد الفجر ؟.. ليست قضاءحكم إخراج مال بدلا من قضاء صيام رمضانكيفية قضاء الصلوات لمن فاتته ليوم كاملأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: نمت عن 5 صلوات فكيف اقضيها؟.ورد وسام، قائلًا: أن الترتيب أولى بمعنى ان تصل الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لكن إذا استيقظت مثلا عند اذان صلاة العشاء واردت ان تلحق بالجماعة في المسجد فلك ان تفعل ذلك وتذهب الى المسجد وتصلي العشاء ثم تعود للمنزل وتصلي باقي الصلوات بترتيبها دون ان تضطر لإعادة صلاة العشاء التي صليتها جماعة.وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه ان يقضيه لأنها دين فى رقبته الى أن يصليها.وأضاف "شلبي"، فى إجابته على سؤال مضمونه «كيفية قضاء الصلوات والنوافل لمن فاتته صلوات اليوم كاملًا؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"، فهذا الحديث يبين أن رسول الله نص على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة فلو كانت الفرائض كثيرة فأفضل طريقة أن يقضي الإنسان هذه الفرائض مع كل فرض حاضر فرض من الذي عليه.وتابع: "لكنها لو كانت فرضين أو ثلاثة أو صلوات يوم كامل فالأمر سهل وميسور ففى هذه الحالة لا نؤخر القضاء وإنما لو استطاعنا أن نقضيها كلها فنفعل ذلك فتصلي الفجر أولًا بنية القضاء ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء".