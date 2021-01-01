دولتان عربيتان تتقدم دول العالم في التطعيم ضد فيروس كورونا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › دولتان عربيتان تتقدم دول العالم في التطعيم ضد فيروس كورونا

صورة الخبر: التطعيم ضد فيروس كورونا
التطعيم ضد فيروس كورونا

قدر العلماء في البداية أن حصول 60 إلى 70% من السكان على لقاحات ستكون النسبة الضرورية للوصل إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا، وهي النسبة التي تمت مراجعتها صعوداً منذ بداية العام حيث تم رفعها إلى 80 إلى 85% مؤخراً.

ونظراً لأن متغير دلتا من فيروس كورونا يولد قلقاً جديداً، فقد أصبح السباق نحو التطعيم الكامل أكثر إلحاحاً، حيث باتت دولتا عربيتان في طليعة السباق، وفقاً للبيانات التي أعدتها Our World in Data، واطلعت عليها "العربية.نت"، على الرغم من أن دولاً أخرى قد تجاوزتها الآن.

واحتلت الإمارات العربية صدارة الترتيب مع تطعيم 71.2% من سكانها حتى يوم الجمعة الماضي، فيما كانت البحرين في المرتبة الثانية، مع تطعيم 62.4%.

وعلى الرغم من تصدرها لبعض الوقت، احتلت إسرائيل المرتبة الثالثة بعد تطعيم 61.2% بشكل كامل، فيما كانت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة مع تطعيم أكثر من 57% بقليل على الرغم من انطلاقتها المبكرة ومنحها إذناً بالتطعيم الطارئ في وقت أبكر من باقي الدول.

فيما فشلت الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها من التطعيم والبالغ 70% بحلول بداية أغسطس، كما أنها لم تنجح سوى في تطعيم 49.4% من السكان بشكل كامل، كما تفوقت عليها دول أوروبية بدأت متأخرة بصورة كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا.

المصدر: alarabiya

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دولتان عربيتان تتقدم دول العالم في التطعيم ضد فيروس كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75956

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager