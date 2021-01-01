قدر العلماء في البداية أن حصول 60 إلى 70% من السكان على لقاحات ستكون النسبة الضرورية للوصل إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا، وهي النسبة التي تمت مراجعتها صعوداً منذ بداية العام حيث تم رفعها إلى 80 إلى 85% مؤخراً.
ونظراً لأن متغير دلتا من فيروس كورونا يولد قلقاً جديداً، فقد أصبح السباق نحو التطعيم الكامل أكثر إلحاحاً، حيث باتت دولتا عربيتان في طليعة السباق، وفقاً للبيانات التي أعدتها Our World in Data، واطلعت عليها "العربية.نت"، على الرغم من أن دولاً أخرى قد تجاوزتها الآن.
واحتلت الإمارات العربية صدارة الترتيب مع تطعيم 71.2% من سكانها حتى يوم الجمعة الماضي، فيما كانت البحرين في المرتبة الثانية، مع تطعيم 62.4%.
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التعليقات على دولتان عربيتان تتقدم دول العالم في التطعيم ضد فيروس كورونا
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