دولتان عربيتان تتقدم دول العالم في التطعيم ضد فيروس كورونا



التطعيم ضد فيروس كورونا التطعيم ضد فيروس كورونا

قدر العلماء في البداية أن حصول 60 إلى 70% من السكان على لقاحات ستكون النسبة الضرورية للوصل إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا، وهي النسبة التي تمت مراجعتها صعوداً منذ بداية العام حيث تم رفعها إلى 80 إلى 85% مؤخراً.



ونظراً لأن متغير دلتا من فيروس كورونا يولد قلقاً جديداً، فقد أصبح السباق نحو التطعيم الكامل أكثر إلحاحاً، حيث باتت دولتا عربيتان في طليعة السباق، وفقاً للبيانات التي أعدتها Our World in Data، واطلعت عليها "العربية.نت"، على الرغم من أن دولاً أخرى قد تجاوزتها الآن.



واحتلت الإمارات العربية صدارة الترتيب مع تطعيم 71.2% من سكانها حتى يوم الجمعة الماضي، فيما كانت البحرين في المرتبة الثانية، مع تطعيم 62.4%.

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وعلى الرغم من تصدرها لبعض الوقت، احتلت إسرائيل المرتبة الثالثة بعد تطعيم 61.2% بشكل كامل، فيما كانت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة مع تطعيم أكثر من 57% بقليل على الرغم من انطلاقتها المبكرة ومنحها إذناً بالتطعيم الطارئ في وقت أبكر من باقي الدول.فيما فشلت الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها من التطعيم والبالغ 70% بحلول بداية أغسطس، كما أنها لم تنجح سوى في تطعيم 49.4% من السكان بشكل كامل، كما تفوقت عليها دول أوروبية بدأت متأخرة بصورة كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا.