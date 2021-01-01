رئيس وزراء بريطانيا "كاد أن يغرق" بالبحر خلال عطلتة الصيفية

أفادت الصحف البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "كاد أن يغرق" في البحر خلال عطلة صيفية عائلية في أسكتلندا العام الماضي.
وكتبت صحيفة "The Times" أن رئيس الوزراء قضى بعض الوقت على الساحل الشمالي الغربي من المرتفعات مع عروسه آنذاك، كاري سيموندز، وابنهما ويلفريد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن جونسون كان في إحدى المرات آنذاك بحاجة إلى من ينقذه بعد أن جرفته مياه البحر بعيدا عن الساحل.
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