موسيماني بعد الفوز بالأربعة .. لست سعيدا بالأداء



موسيماني موسيماني

أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن عدم رضاه بأداء الفريق رغم الفوز برباعية نظيفة أمام سيراميكا كليوباترا، مشيرا إلى أن هناك أشياء تحدث بين اللاعبين لا يتدخل بها.



وقال موسيماني، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سجَّلنا أربعة أهداف لكنها لم تكن من أفضل مبارياتنا، إذا سألتني فأنا لست سعيدا بالأداء وأهدرنا فرصًا كثيرة، لكني سعيد بالنتيجة".



وأضاف: "يجب التركيز على الإيجابيات، الأهم هو النتيجة والحصول على النقاط الثلاث في تلك المرحلة".

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وأوضح المدير الفني للأهلي: "المهم في كرة القدم هو إيجاد الحلول وخلق الفرص، ولكن بشكل عام جميع المدربين في العالم وبينهم بيب جوارديولا دائمًا ما يكون لديهم علامات استفهام خلال المباريات خاصة فيما يتعلق بالأداء".وعن تنفيذ محمد شريف لركلة الجزاء، أكد موسيماني: "علي معلول هو المسدد الأول لضربات الجزاء، لكنه منح ركلة الجزاء لمحمد شريف لأنه سجل أهدافا كثيرة، هناك أشياء لا أتدخل بها وأترك للاعبين الحرية".وأتم موسيماني قائلا: "سبق لعلي معلول منح ضربة جزاء لبدر بانون في إحدى المباريات الماضية وتمكن من التسجيل، من الأفضل أن يحدث هذا بين اللاعبين بدلا من التشاجر والتنافس على مَن يسددها".وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على "استاد الأهلي we السلام" والمؤجلة من الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز، ليواصل الفريق تصدره لقمة المسابقة.