شاهد .. كواليس لقاء الزمالك و المحلة «الدوري يا زمالك»

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لقاء الزمالك و المحلة

عاد الزمالك من جديد لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز عندما واجه غزل المحلة في ملعب استاد الإسكندرية.

وحقق الزمالك الفوز أمام غزل المحلة 3-0 في مباراة مؤجلة بمسابقة الدوري الممتاز.

وتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري بعد المباراة قبل أن يهزم الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا 4-0 في مباراة مؤجلة ويعود للصدارة بفضل المواجهات المباشرة.

ونرصد لكم بالفيديو، أبرز كواليس مباراة الزمالك وغزل المحلة وهتافات الحضور لمحمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق، ومطالبة الفريق بتحقيق الدوري.

المصدر: يلا كورة

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