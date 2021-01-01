شاهد .. كواليس لقاء الزمالك و المحلة «الدوري يا زمالك»



لقاء الزمالك و المحلة لقاء الزمالك و المحلة

عاد الزمالك من جديد لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز عندما واجه غزل المحلة في ملعب استاد الإسكندرية.



وحقق الزمالك الفوز أمام غزل المحلة 3-0 في مباراة مؤجلة بمسابقة الدوري الممتاز.



وتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري بعد المباراة قبل أن يهزم الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا 4-0 في مباراة مؤجلة ويعود للصدارة بفضل المواجهات المباشرة.

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ونرصد لكم بالفيديو، أبرز كواليس مباراة الزمالك وغزل المحلة وهتافات الحضور لمحمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق، ومطالبة الفريق بتحقيق الدوري.