شباب تريد التقاط سيلفي مع سمكة قرش خطرة | فيديو

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شباب تريد التقاط سيلفي مع سمكة قرش خطرة | فيديو

وسط حشد من المتفرجين على شاطئ أمريكي بجزيرة أميليا، قامت مجموعة من الصيادين باصطياد وسحب سمكة قرش رأس المطرقة يبلغ طولها 8 أقدام.



انتشر مقطع فيديو بث مباشر على تطبيق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للحظة الإمساك بسمكة قرش كبيرة من نوع "رأس المطرقة".



وكتب ناشر الفيديو: "لم أر أبدًا، طوال حياتي التي أعيشها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، سمكة قرش رأس المطرقة بهذا الحجم".



يمكن رؤية الصيادين وهم يلفون سمكة القرش الكبيرة في الأمواج الضحلة على الشاطئ، ويسحبون شريط قياس طويل لقياس طولها ثم فك رباطها وإطلاقها في المحيط.


صعد بعض المشاهدين لالتقاط صورة سريعة مع القرش قبل إطلاق سراحه، بينما كان هناك ثلاثة من الصيادين يجرون سمكة القرش بأمان إلى المحيط وسط هتافات المتفرجين.

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المصدر: elbalad

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