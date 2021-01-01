حرائق اليونان .. تلتهم الأخضر واليابس وتشرد عشرات الآلاف .. فيديو



حرائق اليونان حرائق اليونان

تسببت حرائق اليونان في إجلاء آلاف السياح والمقيمين في البلاد، مع اتساع رقعة حرائق الغابات واستمرار أسوأ موجة حر تضرب الدولة الأوروبية منذ عقود، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” التي عرضت صورًا للكارثة التي تعيشها اليونان.



حرائق اليونان

مع كثافة الأدخنة المندلعة من حرائق الغابات في اليونان، طافت سحابة كثيفة من الدخان والرماد فوق العاصمة أثينا، في واحدٍ من مشاهد الرعب التي أخرجتها الطبيعة.



خدمة الإطفاء في اليونان قالت إن 1450 رجل إطفاء يونانيا على الأقل يقاتلون الجحيم الذي اشتعل فجأة إلى جانب 15 طائرة، مع وصول تعزيزات من دول أخرى، مع استمرار الحرائق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي ظل رياح قوية ودرجات حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية (100 فهرنهايت).

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حرائق تركيا أيضا ما زالت مندلعة فيما تكافح اليونان حرائق مدمرة منذ أكثر من أسبوع في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من أسوأ موجة حارة منذ عقود.ويربط المسئولون والخبراء مثل هذه الظواهر الجوية الشديدة بـ تغير المناخ.وطالت حرائق اليونان شبه جزيرة أتيكا التي تشمل أثينا في إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في البلاد والواقعة شرق العاصمة، ومنطقة بيلوبونيز في الجنوب الغربي.وبعد اتساع حرائق تركيا وحرائق اليونان، حذرت مسودة تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة “فرانس برس” من أن منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي وصفتها بأنها "نقطة ساخنة لـ تغير المناخ"، ستضرب بموجات الحر الشديدة والجفاف والحرائق المنطقة.حرائق الغاباتودمرت الحرائق مساحات شاسعة من غابات الصنوبر، مما أجبر السلطات على المزيد من عمليات إجلاء القرى.وتم إغلاق جزء من طريق سريع يربط أثينا بشمال البلاد كإجراء احترازي وتم إخلاء معسكرات المهاجرين.في قرية إيفيا في ليمني، فر أكثر من 1300 شخص من الحرائق على قوارب.وتم إجلاء 23 آخرين صباح السبت من الشاطئ في روفيس.ودعت السلطات المحلية في الجزيرة إلى مزيد من الدعم الجوي في جهود مكافحة الحرائق في ظل تغير المناخ.وأظهرت الصور التي التقطت في جزيرة إيفيا اليونانية الجمعة الماضي السكان يشقون طريقهم يائسين مع عائلاتهم إلى عبّارات الإجلاء لنقلهم إلى بر الأمان.