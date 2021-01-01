

لعنة هواوي تُصيب هونر.. مطالب أمريكية بإضافة Honor إلى القائمة السوداء لعنة هواوي تُصيب هونر.. مطالب أمريكية بإضافة Honor إلى القائمة السوداء

طلبت مجموعة من 14 مشرعًا جمهوريًا في مجلس النواب الأمريكي الجمعة من وزارة التجارة الأمريكية إضافة وحدة Huawei السابقة Honor Device Co إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة.



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أشار المشرعون بقيادة الجمهوري مايكل ماكول، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في رسالة إلى أنه تم سحب Honor من Huawei، والتي تمت إضافتها إلى قائمة الكيانات الأمريكية في مايو 2019، إضافة إلى تلك القائمة تحظر الشركات من الشراء قطع غيار ومكونات من شركات أمريكية أو باستخدام التكنولوجيا الأمريكية دون موافقة الحكومة الأمريكية.

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الولايات المتحدة وهواوي.. حرب لا تنتهيجادل المشرعون الجمهوريون بأن شركة Honor استقلت في محاولة للتهرب من سياسات مراقبة الصادرات الأمريكية التي تهدف إلى إبقاء التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية بعيدًا عن أيدي الحزب الشيوعي الصيني.ونقلت الرسالة عن محللين قولهم إن "بيع Honor منحها إمكانية الوصول إلى رقائق أشباه الموصلات والبرمجيات التي تعتمد عليها وكان من المفترض أن يتم حظرها لو لم تتم عملية التجريد".ولم ترد وزارة التجارة الأمريكية والسفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلبات التعليق، ولم تستجب Honor و Huawei على الفور لطلبات التعليق.قالت شركة هواوي في نوفمبر 2020 إنها تبيع وحدة الهواتف الذكية ذات العلامة التجارية، Honor، إلى كونسورتيوم يضم أكثر من 30 وكيلًا وتاجرًا.ذكرت رويترز في يناير أن البيع النقدي بالكامل حقق أكثر من 100 مليار يوان (15.5 مليار دولار) وكان يهدف إلى الحفاظ على العلامة التجارية ذات الميزانية المحدودة، حيث أعاقت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هواوي سلسلة التوريد للوحدة وقطعت الشركة الوصول إلى الأجهزة الرئيسة مثل الرقائق والبرامج.تقول واشنطن إن هواوي تمثل تهديدًا للأمن القومي، وهو ما نفته هواوي مرارًا وتكرارًا، في يناير، قالت Honor إنها أقامت شراكات مع شركات تصنيع الرقائق مثل Intel Corp و Qualcomm Inc وأطلقت هاتفًا جديدًا.قال المشرعون: "نفس المخاوف بشأن صادرات التكنولوجيا إلى Honor عندما كانت جزءًا من Huawei يجب أن تنطبق بموجب هيكل الملكية الحالي المدعوم من الدولة".