

سيسكو تنكر تطوير خدمة اشتراك في السحابة الخاصة سيسكو تنكر تطوير خدمة اشتراك في السحابة الخاصة

قالت شركة سيسكو سيستمز الجمعة إنها لا تخطط لتقديم حل لمساعدة الشركات على التحول إلى مراكز البيانات الخاصة من المراكز العامة، بعد أن أفاد تقرير من The Information أن صانع معدات الشبكة كان يطور خدمة اشتراك لها.



قال التقرير إن خدمة الاشتراك المخطط لها من Cisco، والتي تسمى Cloud Stack، ستساعد أيضًا في إدارة الأجهزة والبرامج داخل مراكز البيانات الخاصة للعملاء الذين لا يستطيعون



القيام بذلك بمفردهم، أو يفضلون الاستعانة بمصادر خارجية.

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قال متحدث باسم الشركة في بيان: "نحن نركز على الأدوات السحابية المختلطة عبر البنى التحتية العامة والخاصة، في الوقت الحالي لا نخطط لتقديم حل لإعادة التطبيقات السحابية على وجه التحديد وأي اقتراح بخلاف ذلك غير دقيق".قال التقرير، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، إنه لا يوجد وضوح بشأن الجدول الزمني لإطلاق Cloud Stack، الذي لا يزال في المرحلة الأولى من التطوير.خلال الوباء، ارتفع الطلب على مزودي الخدمات السحابية حيث بحثت الشركات والمدارس والمؤسسات الحكومية عن طرق فعالة من حيث التكلفة للتحول عبر الإنترنت.كانت خدمات Amazon Web Services التابعة لـ Amazon.Com Inc رائدة في السحابة العامة من خلال السماح للشركات باستئجار مراكز البيانات على أساس الاشتراك.تساعد Microsoft Corp و Google Cloud أيضًا الشركات في تحويل عملياتها إلى السحابة العامة.