نقل بطولة League of Legends الشخصية لانتشار كورونا

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نقل بطولة League of Legends الشخصية لانتشار كورونا

يقترب عالم الرياضات الإلكترونية من السيطرة على تهديد فيروس كورونا COVID-19 المتجدد، كما تلاحظ The Verge، نقلت Riot Games آخر مباراتين من بطولة League of Legends Championship Series (LCS) من نيوارك، مركز Prudential في New Jersey إلى LCS Arena في لوس أنجلوس.

قالت شركة Riot إن انتشار نوع دلتا من فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة جعل من غير العملي عقد الحدث الشخصي الكبير "بضمير مرتاح" حتى مع استخدام اللقاحات.

قالت شركة Riot إن LCS Arena موقع "أكثر أمانًا" من شأنه أن يحمي صحة ممثلي العالم قبل ذهابهم إلى الصين، على الرغم من أنه لم يكن متفاجئًا من استمرار الأحداث الأخرى، إلا أن السلسلة لم تكن بحاجة إلى تعريض الأشخاص للخطر لمجرد تقديم منتجها التنافسي الأساسي.

لعبت فرق LoL ضد بعضها البعض بشكل شخصي في LCS Arena خلال الصيف، ولكن حتى هؤلاء خرجوا عن مسارهم لصالح المنافسة

المصدر: الوفد

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