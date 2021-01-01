

ديدان المريخ في صورة من مركبة "ناسا" تسبب جدلا واسعا... صور وفيديو ديدان المريخ في صورة من مركبة "ناسا" تسبب جدلا واسعا... صور وفيديو

شاركت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مجموعة جديدة من الصور التي التقطتها مركبتها من الكوكب الأحمر (المريخ)، لكن صورة واحدة أثارت جدلا كبيرا بسبب احتوائها على شكل "غريب الأطوار" يشبه الحيوان.



وتتركز أغلب المهمات العلمية حاليا في الكوكب الأحمر خصوصا بعد وصول مركبة أمريكية تبعتها مركبة صينية بالإضافة إلى مسبار الأمل الإماراتي.



شكل غريب في صورة التقطتها مركبة "ناسا"

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا جديدة من كوكب المريخ حيث ظهر في إحدى الصور شكل غريب يشبه إلى حد كبير دودة أطلق عليها "دودة المريخ".

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وبحسب موقع "screenrant" فقد سببت الصورة موجة واسعة من النقاش في الوسط العلمي بالإضافة إلى عشاق الفضاء، حيث ظهر فيها شكل دودة غريبة ملتوية خارجة من الأرض.دودة "غريبة الأطوار" تشبه دودة الأرضبحسب المصدر، تشبه الصورة ديدان الأرض بالفعل، الأمر الذي أثار ريبة البعض وفتح بابا للنقاش حول طبيعتها وسبب تكوينها.وبحسب موقع "ناسا" الرسمي، فإن الشكل هو عبارة عن تكوين صخري لكنه يشبه الديدان ولا يُرى عادةً على المريخ.وعلى الرغم من أن الصورة ملتقطة من مسافة بعيدة، إلا أن شكلها المميز يجعلها فريدة ومرئية بشكل واضح جدا.ونوهت وكالة "سانا" إلى أن الصورة تحتوي على شكل فريد بالفعل والتقطت في منطقة جبل "شارب".ويعتقد علماء "ناسا" أن الشكل قد تكون لأنه يتألف من صخور ومواد يمكنها تحمل التآكل القاسي الذي تتعرض له العديد من الصخور الأخرى على المريخ، خصوصا أن المنطقة التي التقطت فيها "غيل كريتر" تشتهر بالرياح والقوية.قالت عالمة الجيولوجيا في وكالة "ناسا" أبيجيل فريمان: "إنها صورة غريبة الأطوار بشكل خاص بالنسبة لنسيج صخري مثير للاهتمام. ولا أزال مبهورة بهذا القوام الذي نراه، وخاصة انتشار نتوءات وكتل بحجم السنتيمتر تخرج من صخرة الأساس".