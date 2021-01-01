

تيك توك يختبر ميزة القصص التي تختفي بعد 24 ساعة تيك توك يختبر ميزة القصص التي تختفي بعد 24 ساعة

صدر تقرير جديد من موقع The Verge المتخصص في الصحافة التكنولوجية يشير إلى أن الشركة المطورة لتطبيق تيك توك تختبر ميزة القصص التي تختفي بعد 24 ساعة وذلك وفقا للمتحدث الرسمي لشركة TikTok والذي قال إن الشركة تفكر دائما في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعها، وحاليا يتم تجربة طرق لمنح منشئي المحتوى تنسيقات إضافية لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية لمجتمع TikTok؛ وأكمل حديثه قائلا إن هذه الميزة الجديدة لن تصل بدلا من أي ميزة سرد قصص أخرى موجودة بالفعل في التطبيق مثل Duets وLive وStitch.



تم اكتشاف ميزة القصص لأول مرة بواسطة Matt Navarra حيث نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير Twitter ويتم حاليا تجربتها مع عدد صغير من المستخدمين في أكثر من دولة خارج الولايات المتحدة.



يبدو أن ميزة القصص التي ستصل مع تيك توك تعمل بنفس الطريقة لميزة القصص الموجودة في تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيس بوك وتويتر حيث تختفي بعد 24 ساعة من زمن النشر ويمكنك معرفة من شاهد قصتك مع إمكانية قراءة التعليقات المتبقية على القصص وعلاوة على ذلك فإن القصص لن تحجب الشاشة الرئيسية الحالية بل سيتم الوصول إليها عن طريق التمرير سريعا جهة اليسار من الخلاصة الرئيسية أو من خلال النقر على الصورة الرمزية للشخص.

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وفي النهاية نود أن نخبركم بأن الشركة لم تكشف عن أي معلومات بخصوص المدة التي سيستغرقها الاختبار ولا يوجد تاريخ للإطلاق الرسمي، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيجلب تيك توك ميزة Stories ويجعلها خاصة به.