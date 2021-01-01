

شبلا أسد نائمان منذ 43 ألف عام تبدو عيناهما كأنهما أحياء... صور فيديو شبلا أسد نائمان منذ 43 ألف عام تبدو عيناهما كأنهما أحياء... صور فيديو

حدد فريق من العلماء الدوليين زوجين من أشبال الأسود المنقرضة التي عاشت في العصر الجليدي، مؤكدين أنها أفضل عينات محفوظة في العالم والتي تم اكتشافها حتى اليوم.



يعتقد العلماء أن شبلي أسود الكهوف، اللذان أطلق عليهما بوريس وسبارتا، جابت لفترة وجيزة سهول مناطق بشرقي روسيا منذ عشرات الآلاف من السنين.



وعاش أسود الكهوف (spelaea)، لمرة واحدة فقط في معظم أنحاء أوراسيا قبل أن ينقرض منذ حوالي 10 آلاف عام.

وتشير الدراسات إلى أن هذه القطط الكبيرة المنسوبة إلى حقبة العصر الجليدي كانت أكبر من السلالات الحالية للأسود الأفريقية التي لا تزال تعيش حتى اليوم.

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وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Quatenary" العلمية، يعتقد العلماء أن شبلي أسد الكهوف المكتشفان كانا يبلغان من العمر حوالي شهر أو شهرين عندما ماتا (يبلغان حجم قطة منزلية كاملة النمو).وتشير تحليلات التأريخ الكربوني للأشبال إلى أن بوريس، الشبل الأقل سلامة، قد مات قبل حوالي 43448 سنة، بينما يبلغ عمر سبارتا 27962 سنة.وقال مركز جامعة ستوكهولم لعلم الوراثة القديمة: "يمكن القول إن سبارتا (Sparta) هو أفضل حيوان محفوظ تم العثور عليه على الإطلاق!"، حيث ما يزالت العيون بحالة جيدة جدا، يحسب "nbcnews".وقال الباحث دالين لوفي إن ما يجعل هذا الاكتشاف فريد جدا هو "سبارتا، الشبل الأنثى، إنها أفضل عينة مجمدة محفوظة من العصر الجليدي الأخير على الإطلاق. سبارتا في حالة شبه مثالية".