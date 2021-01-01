الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة فيفو عن الهاتف Vivo Y12G ليكون بذلك سادس الهواتف في سلسلة Y12 Series، ويأتي هذا الهاتف الجديد مع مواصفات اقتصادية وسعر منخفض للغاية لا يتخطى الـ150 دولارا، وفي هذا المقال دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y12G.
مواصفات Vivo Y12G
الهاتف Y12G الجديد فيفو يضم شاشة LCD حجمها 6.51 بوصة وبجودة HD+ وتحتوي على ثقب بشكل النوتش في الأعلى من أجل احتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميراتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والهاتف يضم فلاش LED في الخلف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية HDR وpanorama.
يتم تشغيل هاتف Vivo Y12G بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 439 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب 3 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و32 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Funtouch OS 11.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y12G
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق