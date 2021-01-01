

مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y12G مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y12G

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة فيفو عن الهاتف Vivo Y12G ليكون بذلك سادس الهواتف في سلسلة Y12 Series، ويأتي هذا الهاتف الجديد مع مواصفات اقتصادية وسعر منخفض للغاية لا يتخطى الـ150 دولارا، وفي هذا المقال دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y12G.



مواصفات Vivo Y12G

الهاتف Y12G الجديد فيفو يضم شاشة LCD حجمها 6.51 بوصة وبجودة HD+ وتحتوي على ثقب بشكل النوتش في الأعلى من أجل احتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميراتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والهاتف يضم فلاش LED في الخلف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية HDR وpanorama.



يتم تشغيل هاتف Vivo Y12G بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 439 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب 3 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و32 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Funtouch OS 11.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير لم يتم الكشف عن ما إذا كانت ستدعم الشحن السريع أم لا ولكن تم التأكيد على أنها ستدعم الشحن السلكي العكسي بقوة 5 واط (يتم شحنها من خلال منفذ microUSB القديم)، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في منفذ microSD مخصص لتوسيع التخزين حتى 256 جيجا بايت ومستشر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.سعر الهاتف Vivo Y12Gسعر الهاتف Vivo Y12G يبلغ حوالي 150 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 3 جيجا رام مع 32 جيجا بايت، مع العلم أنه متوفر حاليا للشراء بشكل رسمي في الهند وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة.