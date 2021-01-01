

شركة HTC تعود من جديد مع إطلاق تابلت عملاق.ببطارية 7000 مللى أمبير.. شركة HTC تعود من جديد مع إطلاق تابلت عملاق.ببطارية 7000 مللى أمبير..

كشفت تسريبات أن شركة HTC تستعد لإطلاق جهاز تابلت تحت اسم HTC A100 خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر أن يضم التابلت عددا من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب، وذلك ضمن استراتيجية الشركة للمنافسة بقوة من جديد.



وبحسب موقع XDA Developers فإن جهاز تابلت HTC A100 سيأتي بشاشة قياس 10.1 بوصة من نوع LCD ، وجودة+ Full HD وبمعدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية، مع ميزة مقاومة الماء والغبار.



ويحتوى جهاز تابلت HTC A100 على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة وكاميرا مزودجة في الخلف، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، كما وعدت الشركة بإطلاقه بسعر مناسب.

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ويعمل جهاز تابلت HTC A100 بمعالج من نوع Unisoc Tiger (Spreadtrum) T618 مع ذاكرة التخزين الداخلي لسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع بطاقة قابلة للتوسعة.وفقا للموقع فإن شركة جيجا بايت تحاول الرجوع مرة أخرى للمنافسة بعد التراجع الكبير الذي شهدته الشركة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت قد أعلنت الشركة عن إطلاق تابلت العام الماضي ولكنها تراجعت عن إطلاقه.وتحاول الشركة استعادة بعض من حصتها السوقية من هواتف أندرويد مرة عن طريق تقديم منتجات بأسعار مناسبة مع ترقية وتحسين إمكانات منتجاتها مرة أخرى والتي لم تستطع تحمل المنافسة مع شركات أخرى تقدم إمكانات أفضل وبأسعار أرخص.