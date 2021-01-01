كشفت تسريبات أن شركة HTC تستعد لإطلاق جهاز تابلت تحت اسم HTC A100 خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر أن يضم التابلت عددا من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب، وذلك ضمن استراتيجية الشركة للمنافسة بقوة من جديد.
وبحسب موقع XDA Developers فإن جهاز تابلت HTC A100 سيأتي بشاشة قياس 10.1 بوصة من نوع LCD ، وجودة+ Full HD وبمعدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية، مع ميزة مقاومة الماء والغبار.
ويحتوى جهاز تابلت HTC A100 على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة وكاميرا مزودجة في الخلف، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، كما وعدت الشركة بإطلاقه بسعر مناسب.
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التعليقات على شركة HTC تعود من جديد مع إطلاق تابلت عملاق.ببطارية 7000 مللى أمبير..
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