اكتشف عدد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني طريقة بسيطة للتحايل على ميزة الرسائل ذاتية التدمير أو self-destructing messages في تطبيق الدردشة الشهير، تيليجرام، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر على مدى توفير التطبيق الخصوصية لمستخدميه.
وبحسب موقع Tech Radar فإن ميزة الرسائل ذاتية التدمير في تيليجرام يمكن اختراقها بسهولة وكشفها وبالتالي التجسس على رسائل المستخدمين في التطبيق، وهو أمر يقوض الإعادات المتكررة من مسئولي التطبيق بأنه يوفر درجة أمان كبيرة للمستخدمين ولا يمكن اختراقه.
وفي بيان لها قامت شركة Trustwave الأمنية بشرح مفصل لوجود ثغرتين منفصلتين في تيليجرام لنظام macOS ، وكلاهما يهدد فعالية ميزة الخصوصية.
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التعليقات على لا تستخدم هذه الميزة في تيليجرام.. اكتشاف ثغرات خطيرة تؤدى لاختراقك
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