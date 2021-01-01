

كل ما تريد معرفته عن حدث سامسونج الأهم Galaxy Unpacked 2021 كل ما تريد معرفته عن حدث سامسونج الأهم Galaxy Unpacked 2021

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لواحد من أكبر المؤتمرات الخاصة بها وهو حدث Galaxy Unpacked 2021 ، والمقرر يوم 11 أغسطس المقبل، والذي ستعرض فيه عن عدد من أهم منتجاتها، منها هواتف قابلة للطي، وساعة ذكية إلى جانب سماعاتها اللاسلكية، وعدد من أهم القرارت الخاصة بخطط الشركة.



وبحسب موقع Mashable التقني فإن حدث Unpacked 2021 سيزيح الستار عن الهاتف الأغلى في العالم Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 والذي سيصدر بتصميم أخاذ مع ساعات Galaxy Watch 4 ، وسماعات Galaxy Buds 2 ، وفيما يلي المواصفات والسعر المحتمل للأجهزة القادمة :



مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

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سيحتوي هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي الجديد من سامسونج، على شاشتين من نوع Dynamic AMOLED 2X، كلاهما يصل إلى الحد الأقصى بمعدل تحديث الشاشة ويبلغ 120 هرتز، ومعالج كوالكوم Snapdragon 888 ، وبطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واط.السعر المحتمل لهاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطيوسيبلغ هاتف Galaxy Z Fold 3 حوالي 1900 يورو أي ما يعادل 35 ألف جنيه مصري.سماعات Galaxy Buds 2 اللاسلكيةمواصفات هاتف Galaxy Z Flip3 القابل للطيوسيحتوي هاتف Galaxy Z Flip3 القابل للطي بشكل أفقي، على شاشة داخلية بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 1.9 بوصة،و معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888 ، وبطارية بقوة 3300 مللي أمبير في الساعة.السعر المحتمل لهاتف Galaxy Z Flip3 القابل للطيومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Z Flip3، مقابل سعر حوالي 1099 يورو أي ما يعادل 20 ألف جنيه مصري.مواصفات سماعات Galaxy Buds 2 اللاسلكيةستأتي Galaxy Buds 2 بعدد كبير من الميزات منها خصائص ستحصل عليها لأول مثل مكبر صوت يصل ل 11 مترًا ومكبر صوت 6.3 مم، و6 ميكروفونات مع تقنية ANC إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية، مع إمكانية قراءة الإشعارات بصوت عالٍ أو معادل لصوت الهاتف، بطارية كبيرة تبلغ حوالي 61 مللى أمبير فى الساعة، بينما تحتوي العلبة على بطارية 472 مللي أمبير في الساعة، ويمكن أن تدوم لمدة تصل إلى 8 ساعات بشحنة واحدة.السعر المحتمل لسماعات Galaxy Buds 2 اللاسلكيةوستتوفر سماعات سامسونج Galaxy Buds 2 بعدد كبير من الخيارات اللونية وهي الأبيض والأخضر والأرجواني مع الأسود والأصفر والرمادى والأخضر، ومن المحتمل أن يبلغ سعرها حوالي 3000 جنيه مصرى.مواصفات ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch4وستصدر ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch4 الذكية بألوان الأبيض و الأخضر والأحمر والأصفر مع هيكل ساعة فضي أو أسود أو برونزي غامض، مع إطار حساس للمس، وزجاج لحماية للشاشة من نوع + Glass DX/DX ، ومقاومة الماء 5ATM ، ومراقبة معدل ضربات القلب ، وتتبع النوم ، ومستشعر SpO2، مع تغيير نظام التشغيل الخاص بها من نظام Tizen إلى Wear OS ذو واجهة مستخدم واحدة .السعر المحتمل لساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch4ومن المتوقع أن ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch4 ستتوفر بسعر يبدأ من 560 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 9 آلاف جنيه مصرى.