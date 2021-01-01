كشفت تسريبات أن شركة لينوفو ستطلق قريبا جهاز تابلت متميز للغاية تحت اسم Lenovo Tab P12 Pro ، والذي من المتوقع أن ينافس أجهزة التابلت من سامسونج حيث يأتي بمواصفات كبيرة للغاية، أبرزها معالج Snapdragon 888 الرائد .
وبحسب موقع Android Central فإن تابلت لينوفو القادم Lenovo Tab P12 Pro سيأتي بحجم شاشة يتراوح بين 11 و12 بوصة، مع دقة عرض تبلغ 2560 × 1600 بيكسل، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية، مع مقاومة للمياه والغبار .
وسيعمل فإن تابلت لينوفو Lenovo Tab P12 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكم الأمريكية، مع ذاكرة وصل عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع مساحة تخزينية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت .
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التعليقات على تسريبات تكشف مواصفات تحفة لينوفو القادم تابلت Lenovo Tab P12
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