

لاخفاء اللايك على فيسبوك.. اتبع هذه الخطوات لاخفاء اللايك على فيسبوك.. اتبع هذه الخطوات

تعمل إدارة شركة فيسبوك منذ فترة على الاهتمام بالصحة النفسية لمستخدميها وجعل تطبيقاتها المختلفة مكان أفضل، وتسعى طوال الوقت لتوفير بيئة سليمة بعدما تزايدات خطابات الكراهية على منصتها في الفترة الأخيرة.



ومن أهم الخطوات التي اتخذتها المنصة على تطبيقاتها هي ميزة إخفاء "اللايك" أو الإعجاب، حيث بدأت أولا بتطبيق انستجرام ثم بعد ذلك قامت بتطبيق الميزة على تطبيق فيسبوك في محاولة لتخفيف الضغط الموجود على مستخدمي المنصة.



وتخفي الميزة الجديدة عرض عدد الإعجابات التي تحصل عليها منشوراتك كما تخفي عدد الإعجابات حيث تركز على السماح لما يشاركه المستخدمون وليس عدد الإعجابات التي تحصل عليها مشاركاتك.

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وبحسب موقع Tom's Guide فإن هناك عددا من الخطوات التي يجب اتباعها عند القيام باخفاء الإعجاب او اللايك من على حسابك على فيسبوك وهي :إخفاء اللايك من على تطبيق فيسبوك للهواتف الذكية1. في تطبيق فيسبوك للهاتف الذكي، افتح "الإعدادات" من خلال النقر على أيقونة الخطوط الثلاثة.2. مرر لأسفل وانقر على "الإعدادات والخصوصية" ، ثم "الإعدادات".3. ضمن "التفضيلات" ، انقر على "تفضيلات التفاعل".4. لإخفاء الإعجابات وردود الفعل الأخرى على المنشورات من حسابات أخرى ، انقر على زر التبديل لـ "منشورات من الآخرين".5. ولإخفاء الإعجابات والتفاعلات على مشاركاتك الخاصة ، بحيث لا يتمكن المستخدمون الآخرون من رؤيتها ، انقر على زر التبديل لـ "في مشاركاتك".إخفاء اللايك من على موقع فيسبوك للويب1. افتح موقع فيسبوك في متصفح الويب ، ثم انتقل إلى صفحة ملفك الشخصي وانقر على "المزيد".2. حدد "الإعجابات" من القائمة.3. انقر فوق زر القائمة الفرعية على اليمين وهو الزر الأدنى بين زري النقاط الثلاث ثم انقر فوق "تحرير خصوصية عمليات الإعجاب".4. حدد فئة تغطي الصفحة أو الصفحات التي تريد إخفاء إعجابك بها بالنقر فوق رمز الكرة الأرضية المقابل.5. انقر فوق "أنا فقط"، حيث يضمن ذلك عدم تمكن أي شخص آخر من معرفة ما إذا كنت قد أعجبتك صفحة في هذه الفئة ، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا السماح لأصدقائك بمشاهدة إعجابات الصفحة الخاصة بك دون جعلها عامة بالكامل.