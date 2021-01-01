شاهد: فيات تكشف عن موديل 2022 من سيارتها بولس الجديدة كليا

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شاهد: فيات تكشف عن موديل 2022 من سيارتها بولس الجديدة كليا

شهدت الأيام القليلة الماضية كشف فيات العالمية عن سيارتها الجديدة كليا فيات بولس (Pulse) التي تنتمي لفئة سيارات SUV وكروس أوفر، وستقدمها كموديل لعام 2022 القادم بأسواق السيارات في أمريكا الجنوبية.

وسيتم تصنيع هذه السيارة الجديدة في البرازيل عبى قاعدة عجلات MLA الجديدة، والتي صممتها الشركة لفئة سيارات كروس أوفر تحت المدمجة، لذلك ستتميز هذه السيارة بحجم صغير ومحرك اقتصادي لم يتم الإعلان عن مواصفاته حتى هذه اللحظة، لكن يتوقع أن تقدم فيات مع السيارة محركين الأول بسعة 1300 سي سي، والثاني بسعة 1000 سي سي مع شاحن توربيني.

وكشفت فيات أيضا عن صور المقصورة الداخلية لهذا الموديل، ومنها تبين أن السيارة ستحمل لوحة عدادات رقمية، وشاشة وسطية باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي، بالإضافة لعجلة قيادة متعددة الوظائف.

وينتظر أن تكشف فيات العالمية عن مواصفات هذه السيارة بالكامل في سبتمبر القادم عند إطلاقها رسميا لهذه السيارة بسوق السيارات في البرازيل.

المصدر: التوكيل

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