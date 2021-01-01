رفع سعر نيسان جوك في مصر بشكل رسمي من الوكيل

آخر الأخبارأخبار السيارات › رفع سعر نيسان جوك في مصر بشكل رسمي من الوكيل

صورة الخبر: رفع سعر نيسان جوك في مصر بشكل رسمي من الوكيل
رفع سعر نيسان جوك في مصر بشكل رسمي من الوكيل

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا زيادة رسمية جديدة على نيسان جوك، حيث تراوحت هذه الزيادة من 6 إلى 9 آلاف جنيه على مختلف فئات هذا الموديل من السيارة.

وبعد هذه التغيرات أصبحت الأسعار الرسمية لفئات نيسان جوك كالتالي:

- فئة أولى بسعر 357 ألف و500 جنيه (بدون زيادة).

- فئة ثانية من 381 ألف و500 جنيه إلى 387 ألف و500 جنيه (زيادة 6000 جنيه).

- فئة ثانية مع فرش داخلي من جلد الكنتارا من 388 ألف و500 جنيه إلى 397 ألف و500 جنيه (زيادة 9000 جنيه).

وتشترك الفئتين في ضمهما لنفس المحرك المكون من 3 أسطوانات والمتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعة هذا المحرك 1000 سي سي وقوته 115 حصان وعزمه 200 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رفع سعر نيسان جوك في مصر بشكل رسمي من الوكيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67077

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager