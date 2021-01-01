

سي زنجر 21C تستعرض قدراتها الهائلة داخل حلبة لاجونا سيكا|فيديو سي زنجر 21C تستعرض قدراتها الهائلة داخل حلبة لاجونا سيكا|فيديو

حققت النسخة سي زنجر 21C والتي تنتمي لفئة السيارات الخارقة، أداء مبهرا داخل حلبة لاجونا سيكا، حيث ضربت موعدا مع رقم قياسي جديد عبر قائد المركبة المخضرم جويل ميلر، و ذلك عندما أكملت اللفة الأولى في زمن و قدره 1:24.446، و بهذا الأداء كسرت السيارة الرقم الأسبق الذي سجلته النسخة الخارقة مكلارين سينا بفارق زمني اكبر بـ ثانيتين.



قدرات السيارة الخارقة سي زنجر 21C

زودت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 2880 سي سي مزدوج التيربو، مقترن مع محركين كهربائيين للعجلات الأمامية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 800 فولت، و بهذه الإمكانيات تصل القوة الاجمالية للسيارة نحو 1.233 حصان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 452 كيلومتر في الساعة.



بينما تنقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة مكون من 7 سرعات، و من خلال تلك القدرات تتسارع السيارة الخارقة سي زنجر 21C من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 1.9 ثانية فقط، بينما يمكنها قطع مسافة الربع ميل أو الانطلاق من وضع الثبات لتصل إلى 300 كيلومتر/ساعة في غضون 8.1 ثانية فقط.

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تسعى الشركة على تدشين 80 نسخة من هذا الطراز الأسطوري، و لكنها ستكون مُتاحة في إصدارين مختلفين، بينما سيتم عرضها في بيبل بيتش خلال أسبوع مونتيري للسيارات الذي يقام خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2021، أما عن النتائج المبهرة التي حققتها تلك السيارة الفريدة بلغت 1:27.4، و1:26.6، مع اخر محاولتين، و تأتي النسخة القوية سي زنجر 21C بالعديد من المفاهيم ابرزها الانسيابية في الاسداء الحركة، و الإطلالة الرياضية، بالإضافة إلى أساليب التحكم و أنظمة مساعدة قائد المركبة.