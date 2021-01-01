حققت النسخة سي زنجر 21C والتي تنتمي لفئة السيارات الخارقة، أداء مبهرا داخل حلبة لاجونا سيكا، حيث ضربت موعدا مع رقم قياسي جديد عبر قائد المركبة المخضرم جويل ميلر، و ذلك عندما أكملت اللفة الأولى في زمن و قدره 1:24.446، و بهذا الأداء كسرت السيارة الرقم الأسبق الذي سجلته النسخة الخارقة مكلارين سينا بفارق زمني اكبر بـ ثانيتين.
قدرات السيارة الخارقة سي زنجر 21C
زودت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 2880 سي سي مزدوج التيربو، مقترن مع محركين كهربائيين للعجلات الأمامية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 800 فولت، و بهذه الإمكانيات تصل القوة الاجمالية للسيارة نحو 1.233 حصان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 452 كيلومتر في الساعة.
بينما تنقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة مكون من 7 سرعات، و من خلال تلك القدرات تتسارع السيارة الخارقة سي زنجر 21C من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 1.9 ثانية فقط، بينما يمكنها قطع مسافة الربع ميل أو الانطلاق من وضع الثبات لتصل إلى 300 كيلومتر/ساعة في غضون 8.1 ثانية فقط.
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التعليقات على سي زنجر 21C تستعرض قدراتها الهائلة داخل حلبة لاجونا سيكا|فيديو
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