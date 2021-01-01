تحظى تعديلات السيارات على شعبية كبيرة وسط محبي هذا المجال، و خاصة إذا كانت نسخة بحجم السيارة الرياضية المميزة بورشه تايكان، و التي تعد من اقوى السيارات الرياضية حول العالم، حيث تتألق بالعددي من المفاهيم القوية، إلى جانب القدرات التي دفع بها الصانع الألماني المخضرم.
بينما جاءت شركة تيك آرت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، لتضع لمساتها على هذه الايقونة، و ذلك عبر باقة تعديل كربونية تمنحها مظهر اكثر شراسة مع اطلالة قوية و مختلفة، و لكن التعديلات شملت التصميم الخارجي و بقيت على قدرات المحرك القياسية، حيث زودت بورشه تايكان بمحرك يستطيع ان ينتج قوة قدرها 750 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 1.050 نيوتن/متر.
و تصل السرعة القصوى للسيارة بورشه تايكان إلى 260 كيلومتر في الساعة، ومع هذه القدرات الفنية القياسية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إل سرعة 96 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.6 ثانية فقط.
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التعليقات على تعديلات قوية .. بورشه تايكان تحصل على لمسات أكثر شراسة
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