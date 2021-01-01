

تفاصيل لكزس بلاك لاين GX 460 2022 تحصل على ترقيات جديدة .. تفاصيل لكزس بلاك لاين GX 460 2022 تحصل على ترقيات جديدة ..

تعد شركة لكزس واحدة من الأذرع التابعة للعلامة التجارية الشهيرة تويوتا، حيث تقدم لكزس العديد من الإصدارات القوية داخل أسواق السيارات العالمية، و التي تختلف بين اطلالة السيدان، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، إلى جانب المواصفات الفنية القوية و عناصر الامن و السلامة، و أساليب التحكم المختلفة.



تجهيزات لكزس بلاك لاين GX 460 2022

و تقدم لكزس نسختها بلاك لاين GX 460 2022 عبر ترقيات قوية، و التي تمنحها افضلية الأداء على الطرق الوعرة، بالإضافة إلى تجهيزات اخرى مثل مرايات جانبية ذات شرائط ضوئية قابلة للطي كهربائيًا، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية انيقة متعدد الاضلاع بإطلالة سوداء لامعة اللون.



كما تأتي السيارة لكزس بلاك لاين GX 460 2022 بشبكات أمامية متعددة المقاطع مما تمنحها مظهر متألق، مع مصابيح ضباب تقع على جانبي الصادم الامامي، بالإضافة إلى مصابيح امامية تبدو اكثر شراسة، و مصابيح خلفيةGarnet Red ، وعتبات جانبية بارزة لسهولة التحكم عند الصعود إلى المقصورة، و مقابض أبواب بلون الهيكل الخارجي، إلى جانب الأقطاب الثنائية و التي تزين ناحية السقف، مع لمسات خارجية تمنح السيارة افضلية الأداء.

تحتوي السيارة لكزس بلاك لاين GX 460 2022 على مقصورة داخلية انيقة، تميزها شاشة عرض الوسائط المتعددة، والتي يبلغ قياسها 10.3 بوصة، حيث يمكنها دعم التطبيقات الحديثة مثل نظام ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، بالإضافة إلى عرض أنظمة الملاحة و الخرائط، و باقة من مواصفات السلامة مثل ونظام تثبيت السرعة بالرادار الديناميكي عالي السرعة، و نظام التنبيه عند مغادرة المسار، وبرنامج التحذير قبل الاصطدام مع اكتشاف حركة المشاة.



