

بنك مصر يحصل على إعتماد أول فرع صديق للبيئة في مصر «ترشيد» بنك مصر يحصل على إعتماد أول فرع صديق للبيئة في مصر «ترشيد»

حصل فرع بنك مصر "مصطفى النحاس" مؤخرا على شهادة ترشيد الفضية، والتى تعكس التزام البنك بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة.



ويعتمد الحصول على هذه الشهادة الفريدة في اتباع البنك للممارسات صديقة للبيئة بهدف التخفيف من الآثار الضارة للبيئة بالإضافة الى توفير بيئة صحية للعاملين والعملاء. وتعتبر جائزة ترشيد بمثابة نواة لأسلوب منهجي متطور يستهدف رفع كفاءة فروعنا المستقبلية.



ويذكر أن معايير الحصول على شهادة ترشيد لفرع بنك مصر الصديق للبيئة والممنوحة من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء تشمل ثلاثة جوانب رئيسية تؤكد مدى التزام الفرع بالشروط البيئية ومبادئ الاستدامة وهي أولا: ترشيد مصادر الطاقة من خلال التصميم والمعدات الفعالة، ثانيا: ترشيد استهلاك المياه بما يتناسب مع محيط المبني واستخدام الصنابير الحساسة / الموفرة للمياه وحث المستخدمين على ترشيد استهلاك المياه وموارد الطاقة، ثالثا: تعزيز بيئة عمل صحية من خلال تقليل استخدام الخامات والموارد المستوردة غير الضرورية وتعظيم استخدام مواد البناء المعاد تدويرها والصديقة للبيئة.

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ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.ويتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما حرص البنك مؤخرا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات.ويرتكز بنك مصر في تقرير أعماله على توضيح الإنجازات الخاصة بالبنك على مستوى قطاعاته المختلفة وكيفية العمل بشكل مسؤول مع كافة الاطراف ذات العلاقة، مع تشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة كافة الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع.ويأتى ذلك بالإضافة الى مبادرات ومشروعات الاستدامة التي يقوم البنك بالمشاركة فيها؛ والتي من شأنها التوعية لأهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والقطاعات وشرائح المجتمع المختلفة لتحقيق الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع بشكل مستدام.ويسعى البنك دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.