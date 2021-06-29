

أسعار العملات الأجنبية.. أسعار العملات الأجنبية..

تراجعت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة، مع تراجع اليورو و الين الياباني، بينما ارتفع الدولار الأمريكي حيث قفز الدولار بعد أن أظهر تقرير الوظائف ارتفاعا لأعلى مستوى هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.



الدولار الأمريكي



تضاعف الدولار الأمريكي مكاسبه في وقت سابق اليوم الجمعة ، بعد أن أظهر تقرير حكومي أمريكي أن الوظائف نمت أكثر من المتوقع ، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات وإضافة إلى الحجج الداعية إلى تشديد أسرع للسياسة النقدية الأمريكية.

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ارتفع مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بنسبة 0.49٪ إلى 92.678 في الساعة 9:52 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1352 بتوقيت جرينتش).وأظهر التقرير أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 943 ألف وظيفة في يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة قدرها 870 ألفا.أعادت الأخبار إحياء زخم الدولار منذ منتصف الأسبوع عندما اقترح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا أن شروط رفع أسعار الفائدة قد يتم الوفاء بها في أقرب وقت في أواخر عام 2022.قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن تحسين التوظيف أمر بالغ الأهمية عندما يبدأون في التراجع أكثر على الدعم الإضافي المقدم للاقتصاد في الوباء.رفعت تصريحات كلاريدا عوائد سندات الخزانة بعد خمسة أسابيع من التراجع في حين أن العوائد “الحقيقية” ، باستثناء التضخم ، من المقرر أن تقطع سلسلة من الانخفاضات على مدى ستة أسابيع. وصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.29٪ ارتفاعا من 1.179٪ يوم الاثنين.اليوروتراجع اليورو أمام الدولار إلى 1.1772 دولار ، بزيادة 0.5٪، حيث تعرض اليورو لضغوط في وقت سابق اليوم بسبب بيانات الطلبيات الصناعية الألمانية التي جاءت أضعف من المتوقع.الجنيه الإسترلينىوتراجع الجنيه الإسترلينى 0.3 بالمئة إلى 1.3888 دولار، ومن المقرر أن ينهي الأسبوع على انخفاض طفيف.الينتراجع الين الياباني أمام العملة الأمريكية عند 110.25.اليوان الصينىقام بنك الصين الشعبي صباح اليوم الجمعة ، بتحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند 6.4625 دولار. وذلك بالمقارنة مع سعر صرف اليوان الذي تم تحديده أمس الخميس عند 6.4691 دولار.