

سعر الذهب اليوم يتراجع 17 جنيها سعر الذهب اليوم يتراجع 17 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الجمعة 6 أغسطس 2021 تراجعاً بقيمة 17 جنيه خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالمياً في البورصات العالمية ليسجل 1762 دولار للأوقية.



سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 775 جنيه.



سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 استقرارا ليبلغ 664 جنيه خلال تعاملات اليوم

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