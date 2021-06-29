

1.969مليار دولار استثمارات تشغيل حقول البترول خلال عام 1.969مليار دولار استثمارات تشغيل حقول البترول خلال عام

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول المتعلقة بمصروفات تشغيل حقول البترول بلغت حوالى 1.969مليار دولار خلال العام الماضي 2020 .





وكانت المصادر، قد أكدت في تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، عن أن حجم النشاط الاستثماري للشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة المصرية للبترول بلغت حوالي 4.8 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك في عدد من الأنشطة منها البحث والاستكشاف وتنمية وتشغيل حقول الإنتاج البترولية، والتي كان لها دور في زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي المضاف الاكتشافات البترولية المتحققة خلال تلك الفترة.





ونجح قطاع البترول خلال السنوات السبع الماضية في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، كما تم إسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية وتوقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليه2014 حتى أبريل2021 ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 15ر16مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 14ر1مليار دولار لحفر 379 بئراً.