

برج الحوت اليوم .. برج الحوت اليوم ..

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرف حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج الحوت ليوم ٨ أغسطس2021 ، بحسب خبراء الابراج.

وبرج الحوت ينضم إليه مواليد الفترة (من 20/2 إلى 20/3)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليوم:

علي المستوى المهنى

أنت اليوم فى وضع جيد للغاية، فقط حاول الحفاظ على لغة الجسد الإيجابية لديك، لأن هذا أمر مطلوب، وهذا هو الأسبوع المناسب لبدء مشروع جديد لك، لكن عليك بتذكر مهارات التنظيم والحفاظ على نفسك، واطمئن فهناك مكافأة مالية تنتظرك.

على المستوى العاطفى

أحيانًا تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة فيما يتعلق بحياتك الاجتماعية والعاطفية، وهذا هو أفضل وقت للقيام بذلك، حيث يمكنك أن تقرر ما إذا كان سيتم السماح لتجاربك العاطفية السابقة بأن تعود لك مرة أخرى، أم ستظل وحيدًا.

والحوت من الأبراج المائية ، ويعتبر كذلك من الأبراج المتفائلة والرومانسية جدا، ويعد مواليد أبراج «برج الثور، و برج العقرب، وبرج الحوت»، من المتوافقين مع برج الحوت، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «برج الجوزاء ، برج الأسد ، وبرج الميزان ».

ويتميز برج الحوت بالرومانسية والعطاء، وهم من الأبراج التي تحب الحياة، كما يتسم بخيالها العاطفي، كما أنه من الأبراج الاجتماعية التي تتمتع بالنشاط والحيوية ، ويتصف برج الحوت بحبه في مساعدة الآخرين ، كذلك بأنه من المبدعة والخيالية.

أما عيوب برج الحوت فتتمثل في أنه من الأبراج المترددة في الحب ، وبرج الحوت من الأبراج التي لا تتعلم من أخطائها، وهم من الأبراج المزاجية والكسولة في الحب فهي لا تبذل مجهود لكي تجذب الطرف الآخر ليها ،وبرج الحوت من أكثر الأبراج عرضة للإصابة بالاكتئاب وذلك يرجع لحساسيته الشديدة.

وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الحوت هي حاول أن تتعايش مع الواقع ، وان تسعى لتحقيق اهدافك ، والتصديق فى قدراتك ، ولا تتغاضى عن حقوقك .