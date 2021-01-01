

أغلى وأغرب أنواع الفواكه فى العالم.. من الكمثرى البوذية للبطيخ الأسود أغلى وأغرب أنواع الفواكه فى العالم.. من الكمثرى البوذية للبطيخ الأسود

لا يوجد هناك من لا يحب أى نوع من أنواع الفاكهة، وذلك لطعمها اللذيذ واحتوائها على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، وقد تختلف أسعار الفواكه فيوجد منها أنواع بأسعار رخيصة وأخرى غالية الثمن، وذلك لندرتها أو شكلها المختلف، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "indiatimes".



أغرب أشكال الفاكهة فى العالم: مانجو بيضة الشمس

قام الزوجان الهنديان راني وسانكالب باريهار بنشر أربعة حراس وستة كلاب لحماية المانجو النادرة التي زرعوها فى حديقتهم والمعروفة باسم "بيضة الشمس"، ويبلغ سعرها 200 و700 ألف روبية للكيلو، وقام الزوجان بزراعة سبعة من هذا النوع من المانجو، والتى نادرًا ما تزرع في الهند.



الكمثرى البوذية

توجد فاكهة كمثرى على هيئة تماثيل بوذا، و هي واحدة من أغلى الفواكه التي يبلغ تكلفة كل ثمرة 9 دولارات للكمثرى الصغيرة، ووفقًا لبعض التقارير، فإن فكرة زراعة الكمثرى على شكل تمثال بوذا قد ابتكرها" Xianzhang Hao " في مزرعته في مقاطعة" Hebei "في الصين، وتنمو فى قوالب تمنحها شكل تمثال بوذا.



مكعبات بطيخ

يعتبر البطيخ المكعب أو المربع من أغلى الفواكه في العالم، حيث يبلغ سعر كيلو البطيخ حوالى 161 دولارا، ويعود سبب شكله الفريد إلى زراعته داخل صناديق مربعة.

تفاح سيكاي إشييعتبر تفاح " سيكاي إشي " من الفواكه الغريبة والغالية حيث يبلغ تكلفة الثمرة الواحدة منها حوالى 1588 روبية أي حوالي 21 دولارًا .تايو نو تاماجو مانجووتعتبر مانجو" تايو نو تاماجو "، من أفضل وأغلى أنواع المانجو فى العالم، ويبلغ سعر اثنين من المانجو 2,26,837 روبية هندية.بطيخ دينسوكيينمو هذا البطيخ الأسود فقط في جزيرة هوكايد في اليابان، وتزن كل بطيخة ما يقرب من 11 كجم، ويتميز بطعمه اللذيذ والفريد، وفى عام 2014، حطم محصول البطيخ الأسود جميع الأرقام القياسية، حيث بيع مقابل 6000 دولار لكل ثمرة بطيخ.







