لا يوجد هناك من لا يحب أى نوع من أنواع الفاكهة، وذلك لطعمها اللذيذ واحتوائها على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، وقد تختلف أسعار الفواكه فيوجد منها أنواع بأسعار رخيصة وأخرى غالية الثمن، وذلك لندرتها أو شكلها المختلف، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "indiatimes".
أغرب أشكال الفاكهة فى العالم: مانجو بيضة الشمس
قام الزوجان الهنديان راني وسانكالب باريهار بنشر أربعة حراس وستة كلاب لحماية المانجو النادرة التي زرعوها فى حديقتهم والمعروفة باسم "بيضة الشمس"، ويبلغ سعرها 200 و700 ألف روبية للكيلو، وقام الزوجان بزراعة سبعة من هذا النوع من المانجو، والتى نادرًا ما تزرع في الهند.
الكمثرى البوذية
توجد فاكهة كمثرى على هيئة تماثيل بوذا، و هي واحدة من أغلى الفواكه التي يبلغ تكلفة كل ثمرة 9 دولارات للكمثرى الصغيرة، ووفقًا لبعض التقارير، فإن فكرة زراعة الكمثرى على شكل تمثال بوذا قد ابتكرها" Xianzhang Hao " في مزرعته في مقاطعة" Hebei "في الصين، وتنمو فى قوالب تمنحها شكل تمثال بوذا.
مكعبات بطيخ
يعتبر البطيخ المكعب أو المربع من أغلى الفواكه في العالم، حيث يبلغ سعر كيلو البطيخ حوالى 161 دولارا، ويعود سبب شكله الفريد إلى زراعته داخل صناديق مربعة.
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التعليقات على أغلى وأغرب أنواع الفواكه فى العالم.. من الكمثرى البوذية للبطيخ الأسود
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