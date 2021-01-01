

5 نصائح لتحسين الذاكرة.. منها الصوم والرياضة 5 نصائح لتحسين الذاكرة.. منها الصوم والرياضة

كثير من الأشخاص يعانون من مشكلة النسيان ، فهناك الذي قد ينسي ما قرأه أو ما سمعة أو نسيان أخذ بعض الاغراض عند الذهاب الي الخارج، فكلها من أعراض نسيان الذاكرة وهو أمر مزعج علي حياه البعض ، ولكن يمكن معالجة مشكلة النسيان عن طريق عدة طرق منها التغذيةالصحية الصحيحة.



حيث أثبتت العديد من الأبحاث دور التغذية الصحية في حماية الذاكرة، حيث أن الدماغ يحتاج إلى الكثير من الطاقة للعمل، ما يجعله عرضةلكثير من المخاطر والإجهاد ويزيد من خطر فقدان الذاكرة.



بإلاضافة إلى أن الدماغ يتكون من الدهون غير المشبعة ذات النشاط الاستقلابي المرتفع، ولكن يقلل مركب اللوتين من أكسدة هذه الدهونوبالتالي تخفيف المواد الكيماوية الناتجة عنها، ما يوفر تأثيرا وقائيا للدماغ، حسب موقع أونلي ماي هيلث.

قد يعجبك أيضا...

كما شجع خبراء التغذية على أعتماد نمط الحياة الصحي وتناول الأطعمة الصحية التي تساعد على عكس تفاعلات الأكسدة في الدماغ،كما نبه الخبراء إلى توجيه عدة نصائح فعالة لمعالجة فقدان الذاكرة مثل:الصومأكدت الدراسات أن اتباع الصوم الذي يعتمد على الفواكه من 2-3 أيام في الأسبوع يعمل على تحسين الذاكرة.نظام الأيورفيداالأيورفيدا هي منظومة من تعاليم الطب التقليدي، تعتمد على بعض المستحضرات والأعشاب، حيث أظهر استهلاك بعض الأعشاب فائدةملحوظة في حماية الذاكرة وتحسينها، كما أُثبت أن مادة الكاروتينات الموجودة في عصير الجزر تساعد على تغذية الدماغ وتحسين الذاكرة.ممارسة النشاط الرياضيممارسة بعض أوضاع اليوغا من الدورة الدموية في الجسم، وتساعد على تقوية الذاكرة.تناول أطعمة لإبطاء التدهور المعرفيينصح الخبراء بالابتعاد عن الأطعمة التي تظهر تدهورا في الإدراك مثل اللحوم وبدائلها، والزيوت النباتية المهدرجة، والألوان الاصطناعيةوالمواد الحافظة.كما تزيد البطاطس والبامية والسبانخ والجزر واللوز والجوز والسمن والحليب من الوظائف الإدراكية، ويعد عصير العنب الأحمر الأكثر فعاليةعلى الإطلاق.النوم السليمينصح الخبراء بالنوم من 7-8 ساعات يوميا، حيث يزيل الجهاز الليمفاوي السموم والفضلات من الدماغ والجهاز العصبي عند النوم، وذلكعن طريق السائل النخاعي الذي يجمع المنتجات الكيميائية السامة والبروتينات وغيرها يطردها خارج الجسم.