لم يتبقى منهم سوى الجماجم.. قطيع من الأسود يلتهم 4 أطفال

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لم يتبقى منهم سوى الجماجم.. قطيع من الأسود يلتهم 4 أطفال

ألتهم قطيع من الأسود في محمية شمال تنزانيا، ثلاثة أطفال، بينها نجا من بنهم الطفل الرابع بعد تعرضه لجروح، حيث أكلت الأسود لحوم الأطفال ولم يتبقى منهم سوى جماجمهم.

وأعلنت الشرطة التنزانية أن الأطفال الذين يبلغون من العمر بين 9 و11 عاما، كانوا يبحثون عن حيوانات مفقودة، بعد عودتهم من المدرسة وقصدوا غابة قريبة من محمية "نجورونجورو" حين هاجمهم عدد من الأسود.

وقال "جاستن ماسيجو" رئيس شرطة أروشا، لوكالة «فرانس برس» إن الأسود انقضت على الأطفال الثلاثة وجرحت طفلا آخر.

وناشد ماسيجو جماعات السكان في المنطقة "بتوخي الحذر من الحيوانات المفترسة، لا سيما عندما يُطلب من الأطفال رعاية المواشي".

وتجيز تنزانيا للمربين العيش في المتنزّهات الطبيعية، وترك مواشيهم ترعى إلى جانب الحيوانات البرية، بينما تنتشر الحوادث بين البشر والحيوانات، خاصة الفيلة والأسود التي غالبا ما تهاجم السكان والمواشي والمحاصيل.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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