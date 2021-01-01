ميسي في طريقه إلى باريس سان جيرمان



ميسي ميسي

اقتربت صفقة انتقال الأرجنتين ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الصيف الحالي.



برشلونة كان قد أعلن في وقت سابق عدم تجديد التعاقد مع ليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)



وبحسب صحيفة "لو باريزيان الفرنسية" فإن إدارة النادي الفرنسي أصبحت واثقة تماما من ضم ميسي وأبلغت لاعبيها بذلك بالفعل.

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صحيفة "ليكيب" أشارت في وقت سابق إلى أن عقد ميسي سيكون لمدة عامين مع إمكانية إضافة عام آخر براتب صافي يتراوح بين 35 و40 مليون يورو.وبحسب التقارير الصحفية في الأرجنتين وفرنسا، فإن باريس سان جيرمان قام بحجز برج إيفيل الشهير الثلاثاء المقبل من أجل تقديم ليونيل ميسي.وانتهى تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم المنصرم ويحق له الانضمام لأي ناد الآن مجانا.ميسي هو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2001.صندوق الخلاص والمناورة الأخيرة.. هل رحل ميسي حقاً عن برشلونة؟‎‎وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين.ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز.كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.ليونيل ميسي وبرشلونة.. 21 عاما على أعظم رهانات كرة القدم‎‎ويعد ميسي هو الهدف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا.وتوج ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.