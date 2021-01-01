ميدو .. يشيد بـ كارتيرون بعد فوز الزمالك



كارتيرون كارتيرون

أشاد أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا ، بـ باتريس كارتيرون مدرب الفريق بعد الفوز على نادى غزل المحلة بـ بثلاثة أهداف دون رد .







وغرد ميدو عبر تويتر “ براڤو كارتيرون أدار المباراة بشكل جيد جدا وكل تغييراته تحضير للمباراة القادمة بعد ما ضمن نتيجة المباراة ”.

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وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 30 عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة الجزيري داخل منطقة الجزاء.وأضاف ، الزمالك الثاني فى الدقيقة 38 عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.ونجح الزمالك بتسجيل الثالث فى الدقيقة 42 عن طريق أشرف بنشرقي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.وبهذه النتيجة يتصدر الزمالك مسابقة الدوري المصري مؤقتا برصيد 64 نقطة ، منتظر نتيجة الاهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستقام بعد قليل علي ملعب السلام فى الجولة الـ23 .وتجمد غزل المحلة فى المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة .