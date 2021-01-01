فيديو .. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟



المولد النبوي الشريف المولد النبوي الشريف



ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بأنه مستحب وليس جائز فقط، فهو من أعظم القربات، تعبيرا عن الفرحة بالنبي.



حكم الاحتفال بالمولد النبوي





وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، أن الاحتفال بالمولد النبوي فيه فرحة وسعادة تغمر محبي النبي الكريم، كما أن فيه نوافع دينية واجتماعية حتى نوافع اقتصادية فالناس يصنعون الحلوى ويبيعونها.

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وأشار إلى أنه قد يقول قائل بأن النبي لم يصنع الحلوى، منوها أن هذه بدعة حسنة تعبر عن الفرحة والسرور.مشروعية الإحتفال بالمولد النبويأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن من يقول إن (الاحتفال بالمولد النبوي غير مشروع)؛ فقد تجني على الحقيقة النبوية، وأساء الأدب مع سيدنا رسول الله.وقال مفتى الجمهورية خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، يجب شكر الله ليل نهار على نعمة إرساله لنا سيدنا محمد هاديا و منقذا، لافتا إلى أن الله- سبحانه وتعالى- اختص سيدنا محمد بمنن وعطايا.وأضاف الدكتور شوقى علام،أن ليلة مولد سيدنا محمد استضاء الكون بنوره، لافتا إلى أن العالم "ابن مرزوق التلمساني" يرجح في كتابه " جنى الجنتين في شرف الليلتين" أن ليلة مولد سيدنا محمد أشرف الليالى حتى أنها أشرف من ليلة القدر.وتابع قائلا:" اذا لم نحتفل برسول الله فبمن نحتفل؟".وأكد مفتي الجمهورية في كلمته بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: أن القراءة العصرية لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيقها تطبيقًا عمليًّا صحيحًا أصبحت ضرورة ملحَّة في ظل ما نعيشه من أحداث تتطلب منا التمسك بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق مقاصد الإسلام السمحة.وتابع: ما أحوج الأمة الإسلامية إلى التحلي بأخلاق نبي الرحمة في وقتنا الراهن في ظل انتشار تيارات وجماعات التطرف والإرهاب التي لا تمتُّ إلى الدين بِصلة، ولا تعرف شيئًا عن مبادئه وقيمه السمحة.الاحتفال بالمولد النبوي ليس بدعةوقال أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده وكان يتحرى صيام يوم الأثنين من كل أسبوع لأنه يوم مولده.وأضاف أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن تخصيص يوم مولد النبي بمزيد من الفرح والسرور وإظهار البهجة ومزيد من الطاعة استقيناه من فعل النبي الشريف".وتابع أسامة الأزهري: "الله عزل وجل تحدث عن عدد من الأنبياء ومجد اليوم الذي ولدوا فيه"، مضيفا: "عكف علماء الأمة جميعا على كتابة المؤلفات عن المولد النبوي وهناك حوالي 150 كتابا عن المولد النبوي الشريف".وأردف أسامة الأزهري: "الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس بدعة وله أصل عريق من الهدي النبوي".