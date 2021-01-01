الزبادي بالليمون وعلاقتمها بالخسارة في الوزن

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الخسارة في الوزن

يعتقد أغلب من يتبعون حمية غذائية أن تناول الزبادي بالليمون يساهم في خسارة الوزن بشكل كبير، وبالرغم من فوائد الزبادي بالليمون إلا أن هناك شروط يجب اتباعها حتى يساهم تناوله في خسارة الوزن، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.



علاقة الزبادي بالليمون بخسارة الوزن

وقال معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن تناول الزبادي بالليمون في الليل بعد تناول بيتزا وكيك وحلويات خلال ساعات اليوم، لا يمكنها أن تساهم في خسارة الوزن، وعكس ذلك فلا له أي أساس من الصحة.


وأكد القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن تناول الزبادي بالليمون مساءا يمكن ان يساهم في خسارة الوزن عند اتباع نظام غذائي محسوب السعرات اليومية وصحي، وذلك لأن الزبادي يحتوي على البروتين، بالإضافة إلى أنه قليل في السعرات الحرارية، لذا فهو يعطي إحساس بالشبع لفترات طويلة.

وأضاف القيعي، أن تناول الزبادي في وجبة العشاء قد تعد وجبة خفيفة على المعدة، بالإضافة إلى أنه يساهم في تسهيل عملية الهضم، وذلك بفضل بسبب الخمائر الموجودة بداخله، ويمكن إضافة الليمون على الزبادي أو القرفة أو الكمون وملعقة من العسل الأبيض أن يعطي نفس النتيجة.


علاقة الزبادي بالليمون بخسارة الوزن
ونصح القيعي، ان تناول الزبادي بالليمون قد لا يشكل فارقا كبيرا في خسارة الوزن، ولكن يجب في الأساس اتباع نظام غذائي صحي محدد في السعرات الحرارية المناسبة لكل شخص، مع ممارسة الرياضة حتى تضمن خسارة الوزن بنجاح.

ونوه القيعي، ان الزبادي بالليمون يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم المفيد في تقوية العظام، و تقوية الجهاز المناعي، والتقليل من مستوى الكوليسترول الضار بالدم، ومحاربة الالتهابات الطفيلية، والتقليل من مخاطر الإصابة بـ مرض السكري، والوقاية من الأمراض القلبية.

المصدر: elbalad

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